CD Projekt obtient deux poursuites collectives pour avoir mal informé les investisseurs sur son jeu nouvellement sorti, Cyberpunk 2077

Aussi choquant que le titre puisse paraître, il ne peut pas être plus éloigné de la vérité que CD Projekt les dirigeants ont reçu des nouvelles inquiétantes à la veille de Noël. Deux cabinets d’avocats différents, le cabinet d’avocats Rosen, basé à New York, et le cabinet d’avocats The Schall, basé à Los Angeles, ont intenté un recours collectif contre CD Projekt, alléguant que le studio a mal informé les investisseurs en ce qui concerne la nouvelle version Cyberpunk 2077.

Selon l’un des cabinets d’avocats, précisément The Schall Law Firm, il y a eu des violations des 10 (b) et 20 (a) de la Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5 rendue publique par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Un recours collectif a été intenté contre CD Projekt, affirmant que l’éditeur « avait fait des déclarations fausses et / ou trompeuses » sur les performances de Cyberpunk 2077. https://t.co/EscN8XI9Qc pic.twitter.com/DUOeKL99Y4 – IGN (@IGN) 25 décembre 2020

Jetez un œil à un extrait des dépôts de plainte ci-dessous:

Selon la plainte, la société a fait des déclarations fausses et trompeuses au marché. Le jeu vidéo très attendu de CD Projekt «Cyberpunk 2077» était essentiellement injouable sur les consoles Xbox et PlayStation de la génération actuelle en raison d’un nombre écrasant de bogues et d’autres problèmes. Sony, Microsoft et la société ont été contraints d’offrir des remboursements aux clients ayant acheté «Cyberpunk 2077», ce qui a obligé Sony à retirer le jeu de son PlayStation Store. La réputation de la société a été gravement affectée par le lancement bâclé de «Cyberpunk 2077. » Sur la base de ces faits, les déclarations publiques de la société étaient fausses et matériellement trompeuses tout au long de la période de recours. Lorsque le marché a appris la vérité sur CD Projekt, les investisseurs ont subi des dommages.

En outre, le communiqué de presse envoyé par Rosen Law Firm contient une déclaration synonyme:

Selon le procès, les défendeurs tout au long de la Période du recours ont fait des déclarations fausses et / ou trompeuses et / ou n’ont pas divulgué que: (1) Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou PlayStation de la génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bogues; (2) en conséquence, Sony retirerait Cyberpunk 2077 du PlayStation Store, et Sony, Microsoft et CD Projekt seraient obligés d’offrir un remboursement complet pour le jeu; (3) par conséquent, CD Projekt subirait un préjudice à la réputation et au pécuniaire; et (4) par conséquent, les déclarations des défendeurs concernant ses activités, ses activités et ses perspectives étaient matériellement fausses et trompeuses et / ou manquaient de fondement raisonnable à tout moment pertinent. Lorsque les vrais détails sont entrés sur le marché, la poursuite prétend que les investisseurs ont subi des dommages.

Les poursuites sont survenues à la suite de l’achat par des investisseurs de l’action de CD Projekt entre le 16 janvier et le 17 décembre 2020, pensant que la valeur de l’action aurait augmenté en raison des informations qui leur ont été fournies, ce qui s’est avéré faux.

Étonnamment, les deux cabinets d’avocats ont créé un formulaire de demande en ligne pour les personnes concernées. Cependant, ils devront contacter Rosen Law Firm et The Schall Law Firm avant la fin du mois de février de l’année prochaine, précisément le 22 février.

Rétrospectivement, le même cabinet d’avocats a déposé des recours collectifs contre Activision Blizzard après la séparation de l’organisation avec Bungie au début de 2019. Pourtant, aucune mise à jour n’a été publiée sur ces poursuites.

Recherchez les futures mises à jour sur le boîtier CD Projekt au fur et à mesure de son déroulement.