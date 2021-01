CD Projekt détaille la feuille de route Cyberpunk 2077

Profitant de l’occasion pour s’excuser, CD Projeckt nous a illustré la feuille de route de Cyberpunk 2077 en vidéo, avec les changements futurs.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été l’un des chapitres les plus mouvementés de l’histoire récente du monde du jeu vidéo. C’était le jeu le plus visiblement attendu, mais aussi celui qu’il n’a livré qu’à moitié. Bien que la version PC soit agréable, avec des hauts et des bas occasionnels, les utilisateurs de console ont exprimé un grand mécontentement à l’égard du jeu. Les erreurs techniques frappent tout le monde de la même manière. Désormais, CD Projekt prend le dessus, avec le feuille de route cyberpunk 2077, pour clarifier la situation et discuter des futures mises à jour.

Dans le blog officiel de l’entreprise, le co-fondateur Marcin Iwinski reconnaît en vidéo que l’arrivée du jeu dans les magasins n’était pas ce à quoi ils s’attendaient en interne. Déplacer l’échelle de Night City vers le matériel de la console à partir d’un ordinateur était une tâche extrêmement difficile. Surtout en ce qui concerne la transmission de données (c’est-à-dire le flux d’objets et de caractères dans le moteur graphique). L’exécutif ajoute que les tests internes n’ont pas illustré bon nombre des problèmes exprimés par les acteurs finaux. Cela a conduit à penser que l’étude pourrait avoir le patch zéro jour à temps.

À quoi ressemble l’avenir du jeu? Les responsables ont leurs vues sur des correctifs avec des corrections de bogues. Nous aurons une petite mise à jour dans les dix prochains jours. Un autre plus substantiel suivra dans les semaines qui suivront. Promettant de continuer à mettre à jour Cyberpunk 2077 régulièrement à l’avenir, Iwinski ajoute que le DLC gratuit qui avait été annoncé est toujours en cours. Cependant, ils devront attendre que les problèmes les plus importants soient résolus. Bien sûr, il y aura plus d’informations « dans les mois à venir ». À titre de note, il y a deux semaines, il a été dit que ledit DLC arriverait au début de 2021.

Avec un degré de spécificité similaire, on nous dit que les améliorations générationnelles de Cyberpunk 2077 pour Xbox Series X et PlayStation 5 arriveront « dans la seconde moitié de 2021 ». Cela signifie que les consoles de bureau Microsoft et Sony continueront à exécuter les versions de la génération précédente avec leurs améliorations pertinentes. Bien sûr, ce sera jusqu’à ce que cette version supérieure du jeu arrive. La déclaration comprend également une annotation très intéressante sur la controverse de la crise du travail.