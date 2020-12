Caviar lance les AirPods Max Gold Edition, à un prix proche de Rs 80 lakh: tout ce que vous devez savoir

Tendance FP31 déc.2020 18:53:13 IST

Apple a publié les écouteurs AirPods Max plus tôt ce mois-ci et maintenant, les gens pourraient peut-être mettre la main sur une paire d’écouteurs AirPods max en or pur. La société russe Caviar, connue pour la fabrication de variantes haut de gamme et de luxe de gadgets technologiques populaires, a récemment annoncé qu’elle publierait des AirPods Max personnalisés plaqués d’or pur. Ils ont fixé le prix de l’appareil à 108 000 € (environ Rs 79,43 253) et le publieront dans le courant de 2021. Selon un rapport publié par MacRumeurs, les AirPod personnalisés seront disponibles en noir et blanc et chaque couleur sera proposée en une seule pièce dans le monde entier, faisant allusion à son exclusivité.

Le rapport cite en outre Caviar en déclarant que le design en or pur est élégant, mettant en évidence le statut des propriétaires et leur goût.

Selon Caviar, l’appareil est fait de cuir de crocodile or 750 et blanc, ajoutant: « Il est impossible de détourner le regard de cet appareil innovant et splendide créé pour ceux qui apprécient leur caractère unique et veulent toujours être au top. »

Selon rapports antérieurs, l’Apple AirPods Max nécessite des appareils Apple exécutant iOS 14.3 ou version ultérieure, iPadOS 14.3 ou version ultérieure, macOS Big Sur 11.1 ou version ultérieure, watchOS 7.2 ou version ultérieure, ou tvOS 14.3 ou version ultérieure. Les AirPods Max utilisent une configuration en un clic qui utilise le couplage automatique avec tous les appareils connectés au compte iCloud d’un utilisateur, y compris l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, le Mac, l’Apple Watch et l’Apple TV.

