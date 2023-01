Cate Blanchett pourrait revenir dans le rôle de Lydia Tár dans le court métrage The Fundraiser

Dans la foulée du succès triomphal du drame orchestral captivant de Todd Field LE GOUDRON (2022), via un rapport d’IndieWire, le réalisateur a officiellement révélé qu’il travaillait sur un nouveau court métrage intitulé La collecte de fonds. Non seulement cela, mais le film verra probablement une star de premier plan Cate Blanchett revenez une fois de plus en tant que chef d’orchestre en disgrâce Lydia Tár.





Dans une conversation avec IndieWire, le réalisateur a taquiné que le court métrage se déroule dans le même univers cinématographique que LE GOUDRON et que le public peut s’attendre à voir au moins quelques visages familiers revenir pour cette mini-suite. Cependant, il est resté muet sur ce que l’intrigue impliquerait exactement.

« Vous verrez quelques visages et vous verrez des choses que je trouve surprenantes. »

Quoi qu’il en soit, il semble évident que Field veut rouler LE GOUDRON ‘s a appuyé sur le manteau aussi longtemps qu’il le peut et s’est appuyé au moins un peu plus sur le monde fascinant et dramatique qu’il a créé. La collecte de fonds devrait être présenté en première au prestigieux festival de la Berlinale 2023 lors d’une table de discussion avec les stars principales Cate Blanchett et Nina Hoss, ainsi que la compositrice du film Hildur Guðnadóttir. Si Field se risquerait à une suite complète de LE GOUDRON reste à voir, mais compte tenu de la liste des distinctions élogieuses que le film a reçues jusqu’à présent, cela ne pouvait pas nécessairement être exclu.





Le paysage de rêve toxique de LE GOUDRON et Oscar Buzz de Blanchett

LE GOUDRON est un drame psychologique qui suit intimement les luttes personnelles et professionnelles de la chef d’orchestre de renommée mondiale Lydia Tár et la spirale descendante qui s’ensuit dans sa poursuite impitoyable du succès absolu et de la renommée. Il a des échos thématiques de films comme celui de Darren Aronofsky Cygne noir (2010), qui détaille l’histoire quelque peu similaire d’une jeune femme qui a subi une dépression psychologique complète lors de son parcours pour devenir la reine des cygnes du New York City Ballet. LE GOUDRON est une expérience qui emmène non seulement le public à travers le monde féroce d’un orchestre professionnel de haut niveau, mais aussi dans l’esprit d’une personne aux prises avec une vague chaotique de conflits intérieurs, à savoir la compulsion toxique de contrôler tous les aspects de tout et de tout le monde autour son. Peu importe qui elle manipule et blesse, que ce soit ses collègues ou sa femme, Lydia Tár se concentre de manière obscène sur le fait de devenir le meilleur chef d’orchestre du monde jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus.

La performance de Cate Blanchett dans le film lui a déjà valu des éloges sur le circuit des festivals et un nombre toujours croissant de nominations, dont un Golden Globe de la meilleure actrice. L’attention a sans aucun doute également attiré l’attention sur les Oscars, et assez tôt, Blanchett pourrait être en mesure d’ajouter un troisième Oscar à son étagère, aux côtés de ceux qu’elle a remportés pour L’aviateur (2004) et Jasmin bleu (2013).