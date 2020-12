Casanova est recherché par le FBI, qui ne peut pas le trouver

Le rappeur de Brooklyn Casanova 2X a de gros problèmes avec le gouvernement fédéral.

Aujourd’hui, le bureau du FBI à New York a annoncé que 18 membres du gang «Untouchable Gorilla Stone Nation» ont été accusés de racket, de meurtre, de stupéfiants, d’armes à feu et de fraude.

Le seul membre du gang qu’ils recherchent et est toujours en liberté est Caswell Senior, alias Casanova.

Le gouvernement fédéral allègue que la Gorilla Stone Nation est dans de mauvaises choses:

Comme le prétend l’acte d’accusation, la violence et les activités liées à la drogue commises par ces membres de gangs menaçaient la sécurité de nos communautés et mettaient des vies innocentes en danger. Leur comportement criminel sans vergogne, comme allégué, incluait le meurtre d’un jeune de 15 ans et s’est frauder des programmes destinés aux personnes souffrant de difficultés économiques en raison de la pandémie. Mais grâce au partenariat et au travail acharné de toutes les forces de l’ordre impliquées dans cette enquête, nous avons pu mettre fin à cette organisation criminelle violente – et montrer que Gorilla Stone ne l’est pas. intouchable. »