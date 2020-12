Casanova aurait envoyé de l’argent au fondateur d’un gang en prison pour meurtre: rapport

Les procureurs utilisent également le fait que Casanova portait des bijoux de gorille comme preuve qu’il était associé à la nation intouchable de la pierre des gorilles.

Plus d’informations sont partagées sur l’affaire en cours impliquant Casanova et ses liens présumés avec le gang Untouchable Gorilla Stone Nation, maintenant que le rappeur s’est livré aux autorités. Jeudi 3 décembre, Casanova, de son vrai nom Caswell Senior, a plaidé non coupable d’accusations de possession d’armes à feu, de complot de stupéfiants et de racket, réitérant son affirmation selon laquelle les accusations portées contre lui par le FBI sont fausses. Dix-sept autres membres du gang présumé font face à des accusations similaires et ont même été accusés d’être liés au meurtre d’un jeune de 15 ans. «En utilisant sa plate-forme publique, il a amplifié le message du gang – à la fois à travers sa musique et ses profils sur les réseaux sociaux», a écrit le procureur adjoint américain Shiva Logarajah. «Senior a étroitement coordonné ses efforts artistiques au profit du gang … Les appels à la prison montrent prétendument que Senior cède certains de ses gains au fondateur du gang présumé Dwight Reid alias Dick Wolf. Reid est actuellement derrière les barreaux alors qu’il purge une peine de 50 ans à perpétuité pour un meurtre survenu en 2014. Casanova est accusé de porter des bijoux qui montrent ses liens avec l’Intouchable Gorilla Stone Nation – des pendentifs de gorille en diamant – et il aurait partagé des images sur les réseaux sociaux. médias qui le montrent avec des images de gorilles. Les enquêteurs affirment également que l’apparition de Casanova sur « Big Ape », une chanson que les procureurs appellent un « hymne de gang », confirme son implication dans l’équipe controversée. Les autorités déclarent que Casanova était un « fournisseur de drogue » et qu’il encourt au moins 15 ans de prison s’il est reconnu coupable. [via]