Carnival Row Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue, statut de renouvellement et rumeur d’annulation

Carnival Row est une série télévisée Web américaine. Son genre fondamental est le noir, le néo-noir. Cette série est une génération de Travis Beacham et René Echevarria.

La première période de ce spectacle Carnival Row débutera en août 2019. Cela signifie l’année dernière. La première saison de cette série se transforme en notes mixtes et critiques du public et des critiques.

Mais la saison chez Carnival Row est considérée comme une réussite globale. Aujourd’hui, Amazon attend avec impatience une autre saison réussie de Carnival Row.

Date de sortie

La série a été renouvelée pour une autre saison. La confirmation de renouvellement est revenue en juillet 2019. Carnival Row a déclaré le renouvellement via sa page Instagram officielle. Mais à la grande consternation de tous, en mars 2020, la production s’est arrêtée en raison de la pandémie en cours. Selon des sources, la production est actuellement en cours, et la prochaine saison sera sur nos écrans.

Le retard dans une production a conduit au retard dans la libération. La série pourrait être diffusée en août 2021.

Terrain

La première saison a vu Philo explorer les meurtres de Darksher. Son ascendance fae est également apparue. Philo a trouvé des liens avec les personnes qui ont participé aux meurtres. Philon a relié les points et a découvert que le chancelier était son père. On voit Philo incapable de se faire une idée dès la première saison et coincé entre les mondes mi-humain et mi-fae.

La saison prochaine, Philo pourrait rejoindre Vignette. L’accent le plus important sera la raison pour laquelle Philo a abandonné son badge, et selon les rapports, le motif pourrait être Vignette. La saison à venir pourrait également avoir des implications dans les luttes de Fae concernant leur libération. Il peut également y avoir des différends contre l’alliance de Jonah Breakspear et Sophie Longerbane.

Jeter

Nous espérons que le casting de la première saison reprendra ses différentes fonctions. Le casting de la série comprend:

Orlando Bloom en tant que personnage de Rycroft Philostrate

Cara Delavigne joue le rôle de Vignette Stonemoss

Simon McBurney comme le personnage de Runyon Millworthy

Tamzin Merchant est dans le rôle d’Imogen Spurnrose

David Gyasi joue le rôle d’Agreus Astrayon

Andrew Gower est dans le rôle d’Ezra Spurnrose

Karla Crome comme le personnage de Tourmaline Larou

Arty Froushan est dans le rôle de Jonah Breakspear

Indira Varma en tant que personnage de Piety Breakspear

Jared Harris est dans le rôle d’Absalom Breakspear.

Carnival Row Saison 2: Statut de renouvellement et rumeur d’annulation

Il y a des rumeurs et des nouvelles dans l’atmosphère tout autour que la saison 2 de Carnival Row est confrontée à l’annulation. Mais les rumeurs restent des rumeurs avant d’avoir un peu de preuves tangibles. Jusqu’à présent, aucun détail n’est disponible pour confirmer cette nouvelle.

Cependant, l’année dernière, seuls Amazon et l’équipe de production renouvellent officiellement Carnival Row pour la saison 2. Cependant, ce qui rend le public et les fans désespérés, ce n’est pas un statut de renouvellement jusqu’à présent.

C’est presque 1 saison depuis la saison 2 officiellement renouvelée. Nos sources et nos fuites internes confirment que presque tous les travaux de production et de tournage sont terminés pour la saison 2.

Il s’agit d’une réalisation majeure pour une série car en ces temps de pandémie où de nombreuses émissions font face à des défauts. Ils parviennent en quelque sorte à terminer les fonctions de tournage et de production.

Cela fait que le public s’attend à ce que quelques améliorations de la série arrivent à la fin de 2020. La première saison de cette série Carnival Row a atterri en août 2019. La saison 1 comprend un total de huit épisodes. La première saison 2 devait sortir en juillet 2020, mais il y a déjà un certain retard. Juste à cause de cette pandémie Corona et du verrouillage mondial.

Nous pouvons nous attendre à une bande-annonce ou un teaser de la saison 2 cette année seulement. Alors que la série atterrira quelque part vers le début de 2021. Jusqu’à présent, aucune bande-annonce ou teaser ne peut être trouvée sur aucun des programmes.

