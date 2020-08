"Carnival Row": La saison 2 de la série fantastique est dans la boîte

Poussière de fée pour “Carnival Row”: Le tournage de la saison 2 de la série fantastique est terminé. Ils ont commencé en novembre 2019, mais ont dû être interrompus en raison de la pandémie corona.

Il ne manquait que deux semaines de tournage, ce que l’équipe autour d’Orlando Bloom et de Cara Delevingne pouvait désormais réaliser en République tchèque dans des conditions corona strictes. Rapports d’échéance.

La République tchèque profite du tournage de “Carnival Row”

Pour la République tchèque, c’est un véritable coup de chance que la série fantastique d’Amazon Studios soit mise en œuvre en République d’Europe centrale. “Carnival Row” est la production dans laquelle les cinéastes étrangers ont dépensé le plus d’argent en République tchèque, “Deadline cite Helena Bezděk Fraňková, responsable du Czech Film Fund.

90 pour cent des 900 employés de l’équipage étaient originaires de la République tchèque. Entre autres choses, ils ont construit les décors élaborés des studios Barrandov à Prague. Il a également été tourné à divers autres endroits tels que le château de Sychrov, la ville de Liberec en Bohême du Nord et Libochoviche sur l’Eger.

Orlando Bloom rencontre la fantaisie et le steampunk

Malheureusement, on ne sait rien du contenu de la saison 2. “Carnival Row” se déroule dans une ère victorienne alternative avec des éléments steampunk, qui est peuplée de créatures mythiques. La cité-état “La Burgue” est le point central des affrontements entre les gens au pouvoir et les fées, faunes, rondelles et autres êtres non humains immigrés et opprimés.

En plein milieu, l’inspecteur de police Rycroft “Philo” Philostrate (Orlando Bloom) enquête sur une affaire de meurtre dans laquelle il retrouve son vieil amour Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), un fae. La saison 1 a été nominée pour trois Emmys aux heures de grande écoute en 2020.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de début pour la saison 2 de “Carnival Row”.