Cardi B s’excuse après le retour de bâton sur la séance photo de la déesse hindoue

Une couverture de magazine a plongé Cardi B dans un peu de controverse. La rappeuse new-yorkaise s’est souvent retrouvée à la merci des trolls et des critiques, et même si, pour la plupart, elle ignore ceux qui ont des commentaires négatifs, Cardi prend le temps de s’excuser pour sa récente Nouvelles de la chaussure Séance photo Reebok. Dans la pochette, Cardi représentait des images qui reflétaient celles de la déesse hindoue Durga, et il était présenté comme le rappeur rendant hommage à la figure religieuse. Cependant, les gens ont appelé Cardi pour avoir « manqué de respect » à leur culture, ce qui a amené le rappeur à revenir avec des excuses. Suite au contrecoup, Nouvelles de la chaussure a publié cette déclaration à GENS: « Hier, nous avons publié le contenu de notre tournage exclusif de la couverture Cardi B. L’une des images était destinée à rendre hommage à la déesse hindoue Durga, et notre intention était de montrer une femme puissante. Cependant, nous nous rendons compte que nous n’étions pas attentifs à certaines cultures et perspectives religieuses et comment cela pourrait être perçu comme profondément offensant. » Ils ont ajouté: « Aujourd’hui, nous sortons une autre couverture du tournage qui était une exclusivité pour les abonnés. » Cardi B a également expliqué l’inspiration derrière la séance photo et a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’offenser qui que ce soit. «Quand j’ai tourné sur Reebok, les créatifs m’ont dit que j’allais représenter une déesse; qu’elle représente la force, la féminité et la libération, et c’est quelque chose que j’aime et je suis tout», a déclaré Cardi. «Et même si c’était stupide, si les gens pensent que j’offense leur culture ou leur religion, je veux dire que je suis désolé. Ce n’était pas mon intention. Je n’aime pas manquer de respect à la religion de personne. Je n’aimerais pas que les gens offensent ma religion. » « Je n’essayais pas d’être irrespectueux; peut-être que j’aurais dû faire mes recherches », a ajouté Cardi. « Je suis désolé, je ne peux pas changer le passé, mais je ferai plus de recherches pour l’avenir. » [via]