Cardi B prévoit de « s’éloigner de tout » pour terminer son album

Lors d’une récente interview, Cardi B a exprimé son souhait de terminer son deuxième album studio très attendu, assurant qu’elle envisage actuellement de «prendre sa retraite pour longtemps» afin de pouvoir enfin conclure son nouveau disque.

L’interprète de «WAP» et «Bodak Yellow» a longtemps travaillé sur la suite tant attendue de «Invasion of Privacy», un album avec lequel elle a fait ses débuts sur la scène Hip Hop en 2018, matériel avec lequel elle a également acquis grande popularité internationale.

Lors d’une conversation avec XXL, Cardi a souligné que ses plans prévoyaient qu’elle avait déjà sorti l’album au public, mais que ceux-ci ont constamment changé étant affectés par la pandémie. «J’ai l’impression qu’à ce stade, c’est comme une chronologie que j’ai créée. Parce que l’année dernière, je me suis dit « Je vais sortir mon album cette année ». Mais j’ai arrêté de travailler sur celui de nulle part parce que j’ai l’impression que le COVID m’a découragé. »

Cardi souligne qu’une partie du découragement vient de son désir de promouvoir ce nouveau matériel de manière normale et pas seulement via Zoom: «Je n’ai pas l’impression que je l’aime pour promouvoir un album et tout, comme, il n’y a pas de sentiments dedans, je fais des interviews avec des gens via un ordinateur. Je veux rencontrer des gens. Je veux avoir une conversation. C’est un meilleur environnement », dit-il.

Cardi B dit qu’elle adore les soirées de lancement et qu’elle aimerait en avoir une à New York, Atlanta ou même chez elle, entourée de ses amis, mais qu’elle ne risquerait pas de faire voyager des gens avec le risque de contracter Covid. La situation actuelle lui fait penser qu’il n’y a pas d’autre choix que de sortir son album cette année dans ces conditions.

Pendant le temps de l’interview, Cardi B a assuré qu’elle avait une semaine pour s’assurer que tout est en ordre, assister à quelques réunions puis se retirer longtemps pour pouvoir terminer son album.