Cardi B empêche Kulture d’entendre « WAP »

Cardi B ne voulait pas que sa fille entende certaines de ses paroles explicites.

En 2020, Cardi B et Megan Thee Stallion ont lancé leur chanson à succès « WAP » qui a immédiatement plongé le monde des médias sociaux dans une frénésie massive. La raison en était assez simple compte tenu du contenu de la chanson et à quel point elle était vulgaire. Bien sûr, en 2020, ce genre de paroles ne devrait pas être une surprise même s'il y avait encore des gens qui semblaient offensés. On pourrait simplement regarder la réaction de Ben Shapiro pour voir de quoi nous parlons. Bien que Cardi et Meg soient fiers de la chanson, il est compréhensible que le premier ne veuille pas que leur petite fille entende la chanson. En fait, lors d'une session en direct sur IG le soir du Nouvel An, Cardi a été prise au dépourvu alors qu'elle jouait le morceau pour ses fans. À un moment donné, sa fille Kulture se retrouve dans le cadre et lorsque Cardi s'en rend compte, elle se précipite pour éteindre la chanson. « WAP » n'est certainement pas le genre de morceau que vous voudriez jouer avec un jeune enfant, bien que lorsque Kulture sera grande, elle trouvera probablement la chanson en faisant ses propres recherches sur Google. Les enfants célèbres sont toujours curieux de savoir ce que font leurs parents, et un jour, ce sera le moment pour Kulture de le découvrir. En attendant, nous sommes sûrs que Cardi fera des progrès pour être plus prudente dans sa sélection musicale.