Captain Planet Movie est toujours en cours, Top Gun: Maverick Star Glen Powell déclare

Top Gun : Maverick Star Glen Powell a pour objectif de rejoindre le panthéon des super-héros cinématographiques. Mais pas chez Marvel et DC, non, à la place, Powell travaille dur pour amener le champion super puissant de l’environnement Capitaine Planète au grand écran. S’adressant à ET, Powell a révélé que le projet Capitaine Planète Le film est toujours en développement, l’acteur et producteur Leonardo DiCaprio étant tout aussi impatient que Powell de le voir se concrétiser.





« Je pense que ces conversations auront lieu sous peu. Je sais que DiCaprio est super passionné par ça. Je suis super passionné par ça. Je pense que ça pourrait être génial… Je veux que celui-là fonctionne. J’adorerais jouer ça super-héros. »

Powell a été attaché à la Capitaine Planète projet depuis aussi loin que 2018. Bien que l’acteur soit convaincu que le film finira par se produire, cela dépend de « l’endroit où tous les trucs de super-héros atterrissent » au milieu de la restructuration en cours chez Warner Bros Pictures.

Créé par Barbara Pyle et Ted Turner, l’original Captain Planet et les Planeteers série animée fait découvrir au public un monde en péril. Notre monde. Gaïa, l’esprit de la Terre, ne supporte plus la terrible destruction qui afflige notre planète et envoie cinq anneaux magiques à cinq jeunes particuliers. Les anneaux possèdent chacun un pouvoir différent, la Terre, le Feu, le Vent, l’Eau et le Cœur, qui, lorsqu’ils sont combinés, appellent le plus grand champion de la Terre, Captain Planet.

Première diffusion en 1990, Captain Planet et les Planeteers a été suivi d’une série de suites, Les nouvelles aventures de Captain Planet, produit par Hanna-Barbera Cartoons, Inc. Les enfants des années 90 se souviennent affectueusement des deux émissions, beaucoup se demandant si nous verrions un jour la propriété transformée en action réelle pour le grand écran.

Avec tant d’attention désormais accordée à la crise climatique, et avec l’étoile de Glen Powell à la hausse grâce à son rôle dans la bête du box-office qu’est Top Gun : Maverickce serait le moment idéal pour Capitaine Planète prendre son envol dans les salles.





Glen Powell a été fancast pour de nombreux rôles de super-héros

Bien qu’il puisse avoir de grands espoirs de jouer à Captain Planet dans une adaptation de Captain Planet et les Planeteers, il y a toujours la possibilité que le projet ne se réalise pas. Particulièrement avec Warner Bros. balançant si facilement la hache ces jours-ci. Mais cela ne signifie pas que Powell ne rejoindra jamais le genre des super-héros, l’acteur étant souvent présenté comme plusieurs autres personnages de bandes dessinées populaires.

L’un de ces rôles dans les bandes dessinées est celui de Scott Summer, alias Cyclope, le leader de Les X-Men. Alors que Powell a mis fin aux rumeurs selon lesquelles on lui aurait déjà offert le rôle, l’acteur est flatté d’être même considéré. « Il faut beaucoup de temps pour naviguer dans cette ville, donc pour quiconque se dit: » Oh, il serait génial dans ce rôle « , c’est humiliant, c’est génial », a ajouté Powell.

Glen Powell peut actuellement être vu assis dans un cockpit une fois de plus dans le film de guerre biographique, Dévouementqui détaille l’histoire vraie et inspirante de Jesse Brown, le premier aviateur noir de l’histoire de la marine américaine, et son amitié durable avec son collègue pilote de chasse Tom Hudner.