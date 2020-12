Capsule japonaise Hayabusa-2 avec des échantillons de bâtons d’astéroïdes Ryugu atterrissant en Australie

Tech2 News Staff07 déc.2020 17:32:55 IST

Un conteneur rempli d’échantillons intacts et intacts d’un astéroïde est rentré dans l’atmosphère terrestre et a atterri dimanche à Woomera, en Australie. Une équipe a trouvé et récupéré la capsule de retour d’échantillon et elle est actuellement en cours d’analyse. Le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 a passé six ans dans l’espace, parcourant environ 300 millions de kilomètres de la Terre à l’astéroïde Ryugu. Il est arrivé à Ryugu en juin 2018, est descendu à sa surface en février 2019 et a collecté les échantillons et est reparti chez lui en novembre 2019.

Ryugu en japonais signifie «Dragon Palace», le nom d’un château au fond de la mer dans un conte populaire japonais.

Les échantillons provenaient d’un astéroïde Ryugu vieux de 4,6 milliards d’années. Pour la première fois, la mission Hayabusa-2 a prélevé des échantillons de la surface ainsi que du sous-sol d’un astéroïde. Les scientifiques espèrent utiliser les échantillons pour comprendre les origines de la vie, la formation de la matière organique dans les temps anciens et découvrir comment les planètes ont été créées en étudiant de petits corps primitifs comme Ryugu.

Alors que les scientifiques de la mission avaient planifié le stockage et le retour d’environ 100 milligrammes, il n’y a aucun moyen de savoir exactement quelle quantité de l’échantillon se trouve dans le conteneur jusqu’à ce que le conteneur soit ouvert. Après un an, les échantillons doivent être répartis entre la JAXA, la NASA et d’autres chercheurs pour des études complémentaires. Environ 40% des échantillons seront stockés pour de futurs progrès technologiques afin de résoudre les questions sans réponse.

La voie du rétablissement

Après avoir voyagé pendant un an, le vaisseau spatial a atterri dans la zone interdite australienne de Woomera (WPA) le dimanche 6 décembre. Selon un rapport de Le bord, Hayabusa-2 a déployé la capsule contenant les échantillons tard vendredi soir et elle a été placée sur un cap vers la Terre. Il a plongé dans l’atmosphère puis a déployé un parachute qui l’a aidé à ralentir d’environ 12 km par seconde afin de pouvoir atterrir en douceur sur les Outbacks australiens.

L’entrée de la boule de feu a été capturée dans sa gloire ardente.

Découvrez ces images étonnantes du # Hayabusa2 boule de feu prise de Coober Pedy en Australie-Méridionale ☄️ Elle est entrée dans l’atmosphère terrestre à environ 12 km par seconde et est l’un des objets fabriqués par l’homme les plus rapides à voler dans l’atmosphère terrestre. @ haya2e_jaxa @JAXA_en pic.twitter.com/ooFyIA7j8e – Agence spatiale australienne (@AusSpaceAgency) 5 décembre 2020

Vue imprenable sur l’entrée de la capsule Hayabusa2. Félicitations aux efforts prolongés de l’équipe! https://t.co/gIBUDSRgJU – Naoko Yamazaki 山崎 直 子 (@Astro_Naoko) 6 décembre 2020

Depuis que la capsule a fait une rentrée et un atterrissage nocturnes, l’équipe de l’agence spatiale australienne s’est lancée dans une chasse à la récupération dans une zone de 100 km2. Cependant, une balise sur la capsule a rendu la recherche beaucoup plus facile. La capsule est actuellement en cours d’analyse et sera envoyée au Japon et ouverte par les chercheurs de JAXA.

«Nous avons pu poser la boîte aux trésors» sur le désert australien peu peuplé de Woomera comme prévu, a déclaré Yuichi Tsuda, chef de projet Hayabusa-2 chez JAXA. Il a dit The Associated Press que la capsule était en parfait état.

« J’ai vraiment hâte de l’ouvrir et de regarder à l’intérieur », a ajouté Tsuda.

Selon un rapport de Le New York Times, l’équipe souhaite effectuer une première analyse et l’envoyer ensuite au Japon, où les scientifiques de la JAXA l’ouvriront, dans les 100 heures suivant son atterrissage. Ils craignent que l’air terrestre ne mène lentement dans la capsule scellée et puisse corrompre les échantillons.

Que se passe-t-il ensuite?

Premier poste avait précédemment signalé que la JAXA avait reçu les autorisations nécessaires du Commonwealth Return Safety Officer (CRSO) pour faire passer Hayabusa-2 sur une trajectoire de rentrée le 25 novembre. Le CMRO a donné le signal vert après s’être assuré qu’il n’y avait aucun problème avec « la navigation, le guidage, le plan, le vaisseau spatial ou les systèmes au sol ».

Alors que la mission était officiellement terminée en juillet 2019, il a été décidé que Hayabusa-2 serait envoyé en mission prolongée sur l’astéroïde 2001 AV43 ou 1998 KY26. JAXA a maintenant révélé qu’elle avait déjà envoyé le vaisseau spatial lors de son prochain voyage pour visiter l’astéroïde 1998 KY26. Il faudra 11 ans à Hayabusa-2 pour atteindre sa nouvelle cible, où il analysera la roche et tentera de trouver des moyens d’empêcher les météorites de frapper la Terre.

Ces deux astéroïdes ont été choisis parce qu’ils sont des objets «petits» et «à rotation rapide» qui appartenaient à un type d’astéroïdes qui n’avait pas été étudié auparavant.

Pas son premier rodéo

Cette mission n’est pas la première fois que le Japon et son vaisseau spatial Hayabusa ont renvoyé des échantillons d’un astéroïde sur Terre. Le prédécesseur de Hayabusa-2 a visité l’astéroïde Itokawa, à partir duquel il a réussi à apporter seulement un millionième de gramme de poussière. Alors qu’il était censé rapporter beaucoup plus, « de multiples mésaventures dans l’espace lointain » avaient affecté les résultats.

Fait amusant: la zone interdite de Woomera en Australie est une étendue de terre isolée s’étendant sur 1,22000 km2 et a également été utilisée pour atterrir à Hayabusa en 2010.

La semaine a été passionnante pour la récupération d’objets depuis l’espace, la Chine ayant annoncé que son atterrisseur lunaire Chang’e 5 était capable de ramasser la saleté et la roche lunaires, déjà sur le chemin du retour sur Terre.

La NASA a également pu récupérer un échantillon de roche de l’astéroïde Bennu, dans le cadre de son OSIRIS-REx mission. Le vaisseau spatial devrait revenir sur Terre avec des échantillons en remorque d’ici le 24 septembre 2023.

Étant donné que la NASA et la JAXA collaborent, les deux agences spatiales partageront une partie de ses découvertes.

