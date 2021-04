Capcom annonce une deuxième démo de 60 minutes pour Resident Evil Village

Capcom annonce une deuxième démo de Resident Evil Village exclusivement pour PlayStation 4 et 5 d’une durée maximale de soixante minutes.

Nous l’attendions avec impatience. Ce soir, Resident Evil Showcase ne nous a pas déçus en ce qui concerne la huitième tranche numérique de sa franchise. Bientôt, nous pourrons tester le titre librement dans une fenêtre temporelle très précise. Le 2 mai arrivera Deuxième démo de Resident Evil Village, totalement différent de celui intitulé Maiden.

La grande annonce vient avec le direct susmentionné sur YouTube. Les conditions de lecture de la démo sont élaborées, bien qu’intéressantes à leur manière. Le 2 mai, il sera possible de jouer pendant une fenêtre de jeu de huit heures, au cours de laquelle nous aurons soixante minutes pour profiter de ce que le titre a à offrir.

La démo est divisée en deux phases, chacune avec un maximum de 30 minutes pour se détendre, explorer à notre guise et tester différents aspects du gameplay. D’une part, nous aurons la ville froide et terrifiante avec toutes sortes d’ennemis se jetant sur notre jugulaire. D’autre part, nous pouvons visiter le château comme deuxième emplacement, avec plus d’énigmes et de terribles ennemis avides de sang.

Vous pouvez voir la bande-annonce qui accompagnait l’actualité ci-dessous. Il contient de nombreux teasers sur ce que nous pouvons nous attendre à voir dans Resident Evil Village.

Insatisfait de tout ce qui nous est lancé en soixante minutes? Détendez-vous, les nouvelles sont accompagnées de plus de surprises. Les acheteurs de Resident Evil Village dans sa version numérique pourront télécharger la démo huit heures à l’avance pour qu’elle soit prête à fonctionner dès sa mise en ligne.

De cette façon, ils peuvent s’assurer qu’ils peuvent profiter de l’aperçu sans risquer de perdre du temps à le télécharger et à l’installer. Ces choses finissent par prendre trop de temps sans une bonne connexion et peuvent être essentielles pour profiter des secrets cachés de la villa.