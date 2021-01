Capcom annonce l’événement Monster Hunter Rise le 7 janvier

L’événement Monster Hunter Rise du 7 janvier va nous donner envie de souffler fort.

Coupable, nous vous avons déjà dit à plusieurs reprises à quel point Monster Hunter World était cool. Cependant, la vérité est que même si cela semble un léger recul, Monster Hunter Rise a l’air spectaculaire. Et si on se lève en diagonale, et si les chiens … Comment? Qu’est-ce qui ne vaut pas juste avec ça? Eh bien, allez, qu’il ne soit pas dit que nous allons manquer d’informations: nous aurons un Événement Monster Hunter Rise le 7 janvier.

Nous y verrons sûrement les visages les plus connus des fans de la franchise, tels que notre bien-aimé Ryozo Tsujimoto. Mais peu importe la perfection d’un visage japonais, nous avons besoin de plus que son visage pour survivre. C’est pourquoi nous pouvons nous attendre à de nouvelles données du titre ainsi qu’à une nouvelle bande-annonce qui nous fera sans aucun doute crier comme Aptonoth poursuivi par un prédateur. Nous n’oublions pas non plus que la date de la démo du jeu sera proposée, dont nous nous souvenons qu’elle sera disponible pour une durée limitée. Si vous souhaitez voir ce streaming, sachez que vous pouvez le faire via Twitch ou YouTube à partir de 15h00, heure péninsulaire.

Connectez-vous à l’événement numérique Monster Hunter – janvier 2021 pour les grandes nouvelles et les révélations sur Monster Hunter Rise. #MHRise 📺 https://t.co/8IzgK7w1Wf pic.twitter.com/WuLmFcWlmd – Chasseur de monstres (@monsterhunter) 5 janvier 2021

Monster Hunter Rise sortira sur Nintendo Switch le 26 mars, êtes-vous prêt pour une vraie chasse de son côté le plus portable?