Capcom annonce de manière inattendue une bêta de Resident Evil

La société japonaise annonce la sortie fermée d’une version bêta de Resident Evil pour la fin janvier.

Capcom nous avait déjà laissé de bonnes nouvelles aujourd’hui, mais quand cela suffit-il? Cet après-midi, la société japonaise a annoncé que la semaine prochaine, nous aurons une émission spéciale sur Resident Evil Village. Mais pourquoi se contenter d’une seule livraison? Le distributeur prépare déjà autre chose pour nous surprendre, et non sans raison. C’est le 25e anniversaire de la franchise et il doit être célébré en grand. C’est pourquoi ils ont déjà annoncé, à la surprise de beaucoup, l’arrivée de la bêta fermée d’un mystérieux projet. La meilleure partie est que vous pouvez inscrivez-vous pour tester cette version bêta de Resident Evil.

Sans attendre et avec beaucoup de surprises, comme Capcom aime. Ce projet vise à pouvoir être testé sur PlayStation 4 et Xbox One, sans mentionner plus de plates-formes où il peut être testé. En cas de lecture sur PS5 et Xbox Series X, il n’y aura aucun avantage, seulement un mode rétrocompatible avec les versions susmentionnées. Cela pourrait être n’importe quoi d’un nouveau titre multijoueur pour rendre l’attente du huitième numéro plus agréable jusqu’à ce que quelque chose de totalement nouveau échappe à notre imagination. La seule chose plus ou moins certaine est que On saura de quoi il s’agit le 21 janvier prochain, dans l’émission spéciale pour l’anniversaire de la saga.

L’inscription est gratuite pour tout membre du PSN ou du Xbox Live, bien que si vous avez un identifiant Capcom, vous avez plus de bulletins à choisir pour profiter de cette bêta de Resident Evil. Le titre sera testé par 28-30 janvier. Il y aura des horaires différents pour regrouper les joueurs, ajuster les serveurs à la volée avec un peu d’entretien et rendre progressivement un peu plus clair le genre d’aventure que nous aurons devant nous. Quoi qu’il en soit, Capcom nous tue de mystère.