Canon annonce 4 nouvelles caméras vidéo de la série 4K XA pour les cinéastes en herbe et les créateurs de contenu

09 septembre 2022 18:51:50 IST

Canon a annoncé le lancement de quatre nouveaux caméscopes professionnels dans sa série XA, les XA65 et XA60 compacts et légers, et les XA75 et XA70 à haute qualité d’image.

Les caméscopes professionnels de la série XA de Canon offrent la haute qualité d’image et la grande mobilité requises pour la vidéographie sur site dans des domaines tels que la diffusion, le reportage, la réalisation de documentaires et la prise de vue d’événements.

Les modèles XA75 et XA70 récemment annoncés héritent des mêmes performances élevées que leurs prédécesseurs tout en ajoutant une nouvelle prise en charge du protocole de communication UVC ou USB Video Class qui permet le transfert vidéo via une connexion USB. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les caméras sont mieux adaptées à une utilisation dans le domaine de plus en plus populaire de la diffusion en direct, de la réalisation de films à petit budget et de la création de contenu.

Les XA75 et XA70 sont équipés d’un capteur CMOS 1 pouce et d’un processeur d’image DIGIC DV 6. Dotés d’un zoom optique 15x compatible 4K avec une plage de zoom d’environ 25,5 mm en grand angle à environ 382,5 mm en téléobjectif, les XA75 et XA70 prennent en charge la capture vidéo 4K de haute qualité à 30 ips sur toute la plage de zoom.

Le grand capteur permet la capture de vidéos avec un grand flou d’arrière-plan et un enregistrement lumineux à haute sensibilité avec un minimum de bruit dans des environnements à faible luminosité. Grâce à la technologie AF CMOS Dual Pixel de Canon, les XA75/XA70 disposent d’une mise au point automatique et d’un suivi du sujet fluides pendant la prise de vue. Même pendant la prise de vue 4K, les opérations intuitives de l’écran tactile permettent aux utilisateurs de faire la mise au point rapidement et avec précision.

Les XA65 et XA60, quant à eux, sont équipés d’un capteur CMOS 1/2,3 pouces et d’un processeur d’image DIGIC DV 6, ainsi que d’un zoom optique 20x compatible 4K, le tout dans un boîtier compact et léger qui pèse environ 750 g. .

L’appareil photo prend en charge la prise de vue 4K à 30 ips sur toute la plage de zoom – d’environ 29,3 mm à l’extrémité large à environ 601 mm à l’extrémité téléobjectif. De plus, les données du capteur 4K peuvent également être utilisées pour le traitement HD par suréchantillonnage afin d’enregistrer des vidéos haute résolution Full HD 60 ips.

Ces nouveaux appareils photo sont les premiers de la série XA de Canon à être compatibles UVC, ce qui permet une diffusion en continu de haute qualité d’image avec un seul câble Type-C. De plus, les caméras sont équipées d’un grand écran tactile LCD lumineux de type capacité électrostatique, mesurant 3,5 pouces et 2,76 millions de pixels, ainsi que d’un EVF incliné de 0,36 pouce et 1,77 million de pixels pour une meilleure visibilité lors des prises de vue en extérieur. Il existe également une fonction de zoom numérique pour une plus grande plage de zoom et une fonction d’affichage à l’écran de «superposition de texte» qui affiche des informations telles que la date et les codes temporels superposés sur les visuels capturés.

Les Canon XA70 et XA75 seront disponibles en magasin à partir de novembre 2022 et coûteront respectivement Rs 2,79,495 et Rs 2,45,495. D’autre part, les Canon XA60 et XA65 seront disponibles en magasin à partir d’octobre 2022 et coûteront respectivement Rs 1,14,995 et Rs 2,06,995.

