Candyman est sur Blu-ray/4K et nous offrons un accessoire du film !

Pour célébrer la sortie de cette semaine de Bonbon sur Blu-ray, nous offrons un accessoire de l’entrée de la franchise révolutionnaire de Nia DaCosta ! Quel est l’accessoire ? Nous vous donnons la chance de rapporter chez vous l’un des pots de peinture d’Anthony McCoy (photo ci-dessous). Alors, comment entrer ? Commentez ci-dessous ou partagez sur les réseaux sociaux pour courir la chance de gagner !

Osez dire son nom. Le lauréat d’un Oscar Jordan Peele (Sortez, Nous) et la réalisatrice Nia DaCosta (Petit Bois, le prochain film de Disney Les Merveilles) développez le tristement célèbre héritage de Candyman avec un nouveau classique de l’horreur. Certifié frais sur des tomates pourries avec un score de 84%, Metro Goldwyn Mayer’s (MGM) Bonbon est de retour et à vous en numérique le 2 novembre 2021 et en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 16 novembre 2021 d’Universal Pictures Home Entertainment. Toutes les versions sont livrées avec plus d’une heure de bonus, y compris une fin alternative inédite, des scènes supprimées et prolongées ainsi que des featurettes spéciales emmenant les téléspectateurs dans les coulisses du film et plus profondément dans cette prise contemporaine complexe et profondément résonnante sur la légende urbaine effrayante.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Pendant des décennies, les projets de logements de Cabrini-Green à Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantômes sur un tueur surnaturel à la main crochue. De nos jours, un artiste visuel (Yahya Abdul-Mateen II ; « Watchmen » de HBO, Us, Matrix Resurrections à paraître) commence à explorer l’histoire macabre de Candyman, ne sachant pas que cela détruirait sa santé mentale et déclencherait une terrifiante vague de violence qui met lui sur une trajectoire de collision avec le destin.

Yahya Abdul-Mateen II dirige une incroyable distribution digne du buzz dans CANDYMAN, qui met également en vedette Teyonah Parris (Si Beale Street pouvait parler, Wandavision, à venir Les Merveilles), Nathan Stewart-Jarrett (Génération, Inadaptés) et Colman Domingo (HBO « Euphoria », Black Bottom de Ma Rainey, Assassination Nation). Une vision audacieuse et expansive de la légende urbaine tragique et terrifiante, Bonbon est produit et co-écrit par Jordan Peele, lauréat d’un Academy Award® et réalisé par la cinéaste montante Nia DaCosta, la première femme noire à réaliser un film n°1 au box-office !

EXCLUSIF Bonbon FONCTIONNALITÉS BONUS SUR 4K UHD, BLU-RAY, DVD ET NUMÉRIQUE :

UNE FIN ALTERNATIVE

SCÈNES SUPPRIMÉES ET ÉTENDUES

DITES MON NOM : les cinéastes et les acteurs discutent de la façon dont l’horreur au centre de Candyman est à la fois opportune et intemporelle, ce qui est une tragédie en soi.

BODY HORROR : Nous explorons les influences de la réalisatrice Nia DaCosta dans le sous-genre de l’horreur corporelle et ce que la transformation physique d’Anthony signifie pour l’histoire.

L’OEIL DU CINÉASTE : NIA DACOSTA : Regardez de plus près la réalisatrice Nia DaCosta et découvrez comment sa voix et sa perspective singulières étaient parfaites pour raconter cette histoire.

PEINTURE DU CHAOS : Les cinéastes révèlent comment l’œuvre d’Anthony évolue tout au long du film et comment ils se sont efforcés d’obtenir l’authenticité en recréant la scène artistique vibrante de Chicago.

L’ART DE ROBERT AIKI AUBREY LOWE : Le compositeur Robert Aiki Aubrey Lowe révèle une partie de la méthodologie non conventionnelle qu’il a utilisée pour créer les sons uniques et envoûtants des paysages sonores du film.

TERREUR DANS LES OMBRES : un aperçu des coulisses de la création des scènes de marionnettes d’ombres analogiques et une explication des raisons pour lesquelles cet ancien médium artistique était le plus pertinent sur le plan conceptuel pour représenter le cycle de violence des légendes.

CANDYMAN : L’IMPACT DE L’HORREUR NOIRE : Une table ronde animée par Colman Domingo sur la relation nuancée que les Noirs américains entretiennent avec Candyman, le genre de l’horreur et l’idée générale des monstres et des victimes.

Sujets: Candyman 2020