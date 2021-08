Cameron Diaz parle de sa décision de se retirer de la comédie

L’homme de 48 ans a joué dans une multitude de films à succès hollywoodiens, dont Il y a quelque chose à propos de Mary, le masque et les anges de Charlie – puis en 2018, elle a annoncé qu’elle quittait le métier d’acteur et a gardé un profil assez bas depuis.

Dans une interview récente et rare, Diaz a révélé qu’elle avait pris la décision afin qu’elle puisse se concentrer sur d’autres parties de sa vie.

La star a ajouté: « C’est amusant à faire, j’adore jouer. Je pourrais y aller pour toujours. J’ai littéralement l’impression d’avoir une énergie et une inertie illimitées.

« J’ai juste regardé autour de moi et il y avait tellement de parties de ma vie que je ne touchais pas et que je ne parvenais pas à gérer, et je ne pouvais pas vraiment gérer, parce que tout était si énorme. »