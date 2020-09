Caméras, scanners, bracelets, c’est ainsi qu’Amazon explique son système de surveillance

Les allégations selon lesquelles le géant en ligne de Jeff Bezos espionne ses employés ne sont pas nouvelles. On dénonce également régulièrement des conditions de travail prétendument précaires et un manque de codétermination des salariés. Mais qu’en est-il des allégations? Le fait est que les attentes de performance des employés sont élevées.

Les allégations contre Amazon pour des conditions de travail prétendument précaires ne s’arrêtent pas depuis des années. Les critiques accusent le géant du web d’avoir mis en place un système de veille strict pour contrôler la productivité de ses salariés. Une nouvelle étude avec le titre révélateur “Eyes Everywhere” prétend maintenant avoir rassemblé beaucoup de preuves à ce sujet.

Selon le groupe de réflexion libéral de Washington Open Market Institute (OPI), Amazon utilise principalement des outils numériques pour surveiller ses employés. Il s’agit notamment des caméras, des programmes de navigation, de l’enregistrement d’images thermiques et des scanners. Les initiateurs d’OPI, qui militent pour les droits des travailleurs, accusent l’entreprise, entre autres, de supprimer la formation de groupes syndicaux avec les connaissances acquises. On dit même qu’Amazon a l’ambition d’étendre encore plus son système de surveillance.

Amazon rejette de telles allégations. «Ces affirmations ne s’appliquent pas», déclare le porte-parole de la société Stephan Eichenseher à ntv.de. Par exemple, en raison de l’effet corona, les caméras thermiques ne sont utilisées que dans la zone d’entrée de l’entreprise de logistique pour mesurer la température corporelle. Contrairement à ce que prétend OPI, aucune donnée n’est collectée. À l’intérieur du bâtiment, les caméras sont principalement situées aux issues de secours ou le long du système de convoyage. Cependant, il n’y avait personne là-bas.

Là où il y a des lieux de travail permanents ou que les emballeurs travaillent, il n’y a pas de caméras. Les cas particuliers, où des caméras de surveillance existent, incluent les salles de rotation et les toilettes, comme le confirme Eichenseher, «pour des raisons de sécurité».

Le porte-parole de l’entreprise n’autorise pas non plus l’utilisation des programmes de navigation comme suivi des employés. Ils sont intégrés aux scanners manuels pour guider les emballeurs vers les étagères correspondantes. Il n’y a pas de signal satellite dans les halls pour enregistrer les mouvements des employés.

Brave nouveau monde Amazon?

Les auteurs d’OPI accusent également le géant en ligne de vouloir perfectionner davantage la surveillance en faisant porter des brassards de suivi aux employés. L’orateur rejette également cette affirmation. Il y a une tendance pour ces bandes à même remplacer les scanners à l’avenir, et Amazon a même un brevet correspondant. Pour le moment, cependant, les propres employés de l’entreprise ne porteraient pas de tels bracelets.

Les auteurs du groupe de réflexion mettent expressément en garde contre l’utilisation de tels «dispositifs portables» – qui ne sont censément pas rares dans l’industrie. Une telle surveillance numérique constitue une menace pour la santé mentale et physique des employés, dit-on. Et l’ancienne avocate new-yorkaise Sally Hubbard, membre senior de l’OPI, a déclaré: “Notre objectif est de montrer comment l’énorme déséquilibre entre employeurs et employés est exacerbé par la montée alarmante de la surveillance.”

Eichenseher ne voit rien d’inhabituel dans le fait que la performance des employés est très bien contrôlée – même si prétendument d’une manière différente. «Comme la plupart des entreprises, nous avons certaines attentes de chaque employé – qu’il travaille dans l’administration ou la logistique – et nous comparons les performances à ces attentes.» La performance des employés est importante et est également “vue et évaluée sur une longue période”, a déclaré Eichenseher. Si vous constatez “que la performance n’est pas atteinte sur une période plus longue, nous vous soutenons avec des retours et un coaching”.

Eichenseher fait référence au long succès de l’entreprise. Ce que les critiques comme OPI ont délibérément ignoré, c’est le fait “qu’Amazon a créé un nombre considérable d’emplois bons et attractifs au cours des dix dernières années. Ces emplois offrent des salaires et des avantages supplémentaires qui ne doivent pas craindre la comparaison dans la logistique”, a déclaré le porte-parole. plus loin. Cependant, cela n’empêche pas les critiques de constater une pression croissante sur les employés dans le contrôle et la surveillance numériques sur le lieu de travail, ce qui peut également mettre leur santé en danger.