Call of Duty: Warzone va bientôt nerf son arme la plus méta

Désolé les utilisateurs du CR-56 AMAX dans Call of Duty: Warzone, mais votre temps sous les feux de la rampe prendra bientôt fin. C’est bon, tu as eu le temps de te préparer, tu savais que ça allait arriver. Après la première série de changements d’équilibre de la saison 3 et d’ajustements d’armes, Raven Software a taquiné qu’il surveillerait de près le fusil d’assaut qui domine actuellement la méta aux côtés du Krig 6 et du FARA 83, et maintenant ce moment viendra bientôt. Dans le cadre d’une nouvelle liste de notes de mise à jour déployées plus tôt dans la journée, un aperçu des modifications à venir est fourni. Le CR-56 AMAX est sur cette liste.

Raven Software déclare simplement que des ajustements d’équilibre sont en cours pour le FARA 83, le Bullfrog et le CR-56 AMAX. Des modifications sont également apportées à la vitesse de tir ADS des pièces jointes de Call of Duty: Black Ops Cold War. Ce sera une nouvelle décevante pour les troupeaux de fans qui ont récupéré l’arme après le début de la saison trois, où auparavant ils avaient peut-être basculé le FFAR 1, M16 ou AUG. Il sera intéressant de voir comment cela affectera la méta à l’avenir – les nerfs suffiront-ils à tuer efficacement toute utilisation du pistolet ou sera-ce toujours une option viable par la suite? Ce scribe espère non parce qu’il ne l’a même pas déverrouillé.

Êtes-vous un utilisateur CR-56 AMAX? Comment vous sentez-vous maintenant? Noyez vos chagrins dans les commentaires ci-dessous.