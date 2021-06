Call of Duty: Warzone Update ajoute un support surprise 120FPS sur PS5

La mise à jour Call of Duty: Warzone d’aujourd’hui ajoute la prise en charge de 120 images par seconde lorsque le titre Battle Royale est joué via une rétrocompatibilité sur PlayStation 5. Il s’agit d’une fonctionnalité qui ne semblait pas être possible auparavant sur la console de génération actuelle de Sony, comme d’autres jeux comme Overwatch et Rocket League ont ignoré la mise en œuvre sur PS5. La mise à jour disponible maintenant pour Call of Duty: Warzone va à l’encontre de cela, suggérant que cela était possible depuis le début ou que Sony a modifié le fonctionnement de la rétrocompatibilité en arrière-plan.

Auparavant, les développeurs avaient déclaré qu’ils devraient créer une version PS5 native afin de tirer parti de ce type de mises à niveau. En novembre 2020, Stephanie Thoensen, responsable principale des communications de Psyonix, nous a déclaré: « L’activation de 120 Hz sur Xbox Series X|S est un correctif mineur, mais son activation sur PS5 nécessite un port natif complet en raison de la compatibilité descendante implémentée sur la console, et n’a malheureusement pas été possible en raison de notre concentration ailleurs. » Le patch d’aujourd’hui doit signifier que quelque chose a changé sur le backend car Call of Duty: Warzone fonctionne toujours comme un titre PS4. Bien qu’une version PS5 soit en préparation, elle n’est pas encore disponible.

Afin d’activer 120 images par seconde sur PS5, vous devrez plonger dans les paramètres de la console. Selon Charlie Intelligence, réglez « Activer 120 Hz » sur Automatique et dans l’onglet « Préréglages du jeu », sélectionnez Mode Performance. Si vous avez un téléviseur HDMI 2.1, vous pourrez jouer en 4K avec 120 images par seconde activées. Les ensembles HDMI 2.0 exécuteront la fréquence d’images à 1080p, mais vous devez modifier les paramètres pour vous assurer que cela se produise. Vous devrez peut-être également désactiver le HDR pour que la fonctionnalité fonctionne.

Les goûts d’un curseur FOV et des temps de chargement plus rapides sont envisagés pour une version PS5 native, mais à partir d’aujourd’hui, vous pouvez profiter de l’une des fonctionnalités qu’une version de génération actuelle apporterait à l’avance. Utiliserez-vous désormais 120 images par seconde dans Call of Duty: Warzone ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.