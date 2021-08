Call of Duty: Vanguard envahit la Seconde Guerre mondiale le 5 novembre

Call of Duty: Vanguard ramène la série FPS à la Seconde Guerre mondiale le 5 novembre 2021 pour PlayStation 5 et PS4, c’est confirmé. À la suite d’un événement en jeu dans Call of Duty: Warzone, la bande-annonce intégrée ci-dessus a été diffusée pour les participants. Le jeu comprendra une campagne, un mode multijoueur et un mode Zombies conçus par Treyarch. Précommander le jeu sur le Boutique PS vous donne accès à une version bêta ouverte, avec des prix pour la version PS5 standard à partir de 69,99 €/69,99 €. L’édition PS4 peut être achetée au prix de 59,99 €/59,99 €.

Une description de la campagne, qui couvre quatre théâtres de guerre, est la suivante : « Levez-vous sur tous les fronts : combat aérien au-dessus du Pacifique, parachutage au-dessus de la France, défendez Stalingrad avec la précision d’un tireur d’élite et faites exploser les forces qui avancent en Afrique du Nord. L’appel de La franchise Duty revient avec Call of Duty: Vanguard, où les joueurs seront plongés dans un combat viscéral de la Seconde Guerre mondiale à une échelle mondiale sans précédent. » Le package est ensuite renforcé par l’approche habituelle de la franchise sur le multijoueur traditionnel et un « nouveau » mode Zombies du développeur de Call of Duty: Black Ops Cold War Treyarch.

Vanguard sera livré avec 16 cartes 6v6 de base et quatre autres cartes 2v2 pour Champion Hill, pour un total de 20 cartes au lancement – ​​le plus qu’un jeu Call of Duty ait jamais eu le premier jour. Le jeu fonctionne sur le moteur Call of Duty: Modern Warfare, qui a été mis à niveau pour la nouvelle version.

« Call of Duty: Vanguard inaugurera également une nouvelle intégration sans précédent de Call of Duty: Warzone après le lancement, et proposera une progression croisée et un jeu intergénérationnel, en plus d’un calendrier massif de contenu post-lancement gratuit qui ajoute de nouvelles Cartes multijoueurs, modes, événements saisonniers, célébrations communautaires et plus encore. »

Pour accéder aux versions PS5 et PS4 du jeu, vous devrez acheter le pack cross-gen. Une édition ultime regroupe ensuite dans un pack Task Force One, trois skins d’opérateur, trois plans d’armes avec des rondes de traçage, l’accès au premier Battle Pass avec 20 sauts de niveau et 10 heures de double XP. Achèterez-vous Call of Duty : Vanguard en novembre ? Faites équipe dans les commentaires ci-dessous.