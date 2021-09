Call of Duty: Vanguard Beta prolongée jusqu’à mercredi

Sledgehammer Games offre aux acheteurs potentiels de Call of Duty: Vanguard encore plus de temps pour tester le FPS de la Seconde Guerre mondiale, car la bêta ouverte a été prolongée de deux jours. Initialement prévu pour se terminer plus tard dans la journée, le test de pré-lancement se terminera désormais à 18h BST / 10h PT mercredi. N’importe qui sur PlayStation 5 ou PS4 peut télécharger la version bêta et commencer à jouer immédiatement.

Si vous avez déjà joué pendant le week-end, vous voudrez peut-être y revenir car le studio a publié une mise à jour de la liste de lecture. Les équipes Search & Destroy Blitz et Assault Patrol remplacent le Team Deathmatch Blitz. La caméra de réapparition a également complètement disparu. Quatre cartes font toujours partie de la version bêta aux côtés du nouveau mode Champion Hill, qui en lui-même a quatre autres emplacements sur lesquels se battre. Si vous atteignez le niveau 20 avant la fin de la bêta, vous débloquerez le plan d’arme Rat-a-Tat au lancement du jeu complet.

Avez-vous essayé la bêta ouverte de Call of Duty : Vanguard ? Comment le trouvez-vous ? Postez vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous.