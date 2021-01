Call of Duty: La mise à jour de la nouvelle commande de la saison 1 mobile avec 3 contre 3 gunfight, le mode Blitz Battle Royale et plus commence à se déployer

27 janv.2021 15:18:17 IST

Call of Duty: Mobile Les fabricants ont décidé de donner un peu de netteté à leurs déploiements de saison et, par conséquent, au lieu de la sortie de la saison 14, le jeu vient de recevoir sa mise à jour de la saison 1, appelée New Order. La première mise à jour de la saison 2021 a été publiée le COD: Mobile à 16 h HP le 26 janvier ou à 5 h 30 IST le 27 janvier. La poignée Twitter officielle du jeu a indiqué comment la nouvelle mise à jour viendrait «emballée avec de nouvelles armes et opérateurs».

✨ L’avenir est là et votre temps est venu! Nouveau Battle Pass

Nouveau mode BR – Blitz

David Mason – Enforcer

FTL – Ligne électrique

FR .556 – Agent voyou

La nouvelle saison est lancée et est disponible MAINTENANT en #CODMobile!

New Order apportera une nouvelle carte multijoueur originale au mélange, aux côtés d’un combat à 3 contre 3, d’une « attaque des morts-vivants » à 20 joueurs et d’un tout nouveau mode Blitz Battle Royale.

Selon un blog par Call of Duty, New Order est accompagné d’un tout nouveau Battle Pass. Cela propose jusqu’à 50 niveaux de contenu gratuit et premium en termes d’obtention de nouveaux personnages, de nouvelles armes, de plans, de charmes et d’autres avantages. Les joueurs auront une chance de gagner et d’utiliser beaucoup d’armes en se hissant au rang 50.

Le blog a présenté aux passionnés l’une des nouvelles armes qui ont été ajoutées à l’univers CoD. Le FR. 556 est une «arme de base libre déverrouillée au rang 21». C’est un fusil d’assaut qui fonctionnera bien à moyenne et longue portée. La firme affirme que FR. «La capacité de tir en rafale du 556 en fait une arme étonnamment bonne pour les combats à longue portée».

Le blog donne également un aperçu d’une compétence d’opérateur, à savoir Gravity Vortex Gun qui peut être emballé au niveau 14, certaines tactiques comme la Flashbang Grenade qui sont à gagner avec de nombreux crédits gratuits.

L’achat du Battle Pass rapproche les joueurs de l’expérience de «skins de personnages de style cyberpunk». Par exemple, il existe FTL pour Power Line, Spectre pour Chrome, Prophet pour Geist et David Mason pour Enforcer. La publication a également présenté aux joueurs un nouveau fusil de tireur d’élite appelé SKS, qui sera disponible à la mi-février.

