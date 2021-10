Call of Duty: la bande-annonce de l’histoire PS5 et PS4 de Vanguard vous donnera le pouls de la course

Abonnez-vous à Push Square sur

Call of Duty: Vanguard, pour cet auteur du moins, a l’impression de voler sous le radar – mais ne vous y trompez pas, ce sera l’un des plus gros jeux de l’année. Et cette bande-annonce, qui se concentre sur la campagne solo obligatoire du jeu de tir à la première personne, fait certainement couler le jus. Il présente le casting de personnages du jeu, tous avec des spécialités uniques et de différents horizons, et couronne le tout avec de nombreux spectacles de scène.

Il serait probablement injuste de s’attendre à autre chose que des montagnes russes de cinq heures à travers la Seconde Guerre mondiale, mais Call of Duty: Black Ops a introduit des rides intéressantes dans la CoD Campaign Formula™ établie, et nous espérons des surprises similaires ici. La bande-annonce a-t-elle augmenté votre anticipation pour la prochaine sortie d’Activision? Déclarez que la guerre ne change jamais dans la section commentaires ci-dessous.