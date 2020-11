"Call of Duty: Guerre froide Black Ops": Le retour des Dark Ops

« Call of Duty: Black Ops Cold War » ramène une relique d’autrefois. Avec les Dark Ops, il y a 32 défis cachés pour les joueurs. On ne sait toujours pas à quoi ils ressembleront.

Dans les anciens titres Black Ops, les Dark Ops étaient des défis cachés que les joueurs ont pratiquement complétés par accident sans le savoir. Ces tâches spéciales reviennent maintenant avec « Call of Duty: Black Ops Cold War » – comme d’habitude dans les trois modes, à savoir le mode campagne, multijoueur et zombie.

32 Dark Ops dans différents modes

Les 32 Dark Ops du nouveau jeu sont répartis comme suit:

13 Dark Ops en multijoueur

13 Dark Ops en mode Zombie

6 opérations sombres dans la campagne

Le point culminant de la question: il n’y a aucune indication de ce que devrait être une opération sombre. Habituellement, les tâches ne sont exécutées que lorsqu’un joueur les a terminées et récupère le butin pour elles.

Cependant, vous pouvez déjà aborder le premier Dark Op, il a déjà fuité: il s’appelle « Nuked Out » et est considéré comme complet lorsque vous obtenez une médaille « nucléaire » en multijoueur. Deux autres Dark Ops sont également connus par leur nom, mais leur contenu ne l’est pas: « Brutal Killer » et « Nuclear Killer ». Malheureusement, ces noms ne disent presque rien de ce que vous devez faire pour relever les défis. Le principe d’essai et d’erreur s’applique ici. Ou vous attendez simplement que quelqu’un obtienne son diplôme et publie ce qu’il a fait pour cela.