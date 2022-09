Call of Duty et Diablo seront disponibles sur Xbox Game Pass

Récemment, la société millionnaire microsoft confirmé que, si la procédure d’acquisition du producteur ActivisionBlizzarddes jeux comme »Call of Duty » et »Diable » sera disponible via votre service Xbox Game Pass. C’est plus tôt cette année que Microsoft a entamé le processus d’acquisition d’Activision Blizzard, l’accord étant toujours en pourparlers pour déterminer s’il se poursuit.

La grande société de jeux vidéo a partagé ses intentions pour plusieurs des jeux qui seront bientôt sous la marque Xbox. Grâce à sa technologie de jeu en nuage, un abonnement au service Game Pass permettra aux joueurs d’accéder aux versions console et mobile des jeux. PDG de Microsoft, phil spencera expliqué que ces installations ont été pensées parce que récemment, de plus en plus de joueurs choisissent de jouer sur des téléphones portables.

« Aujourd’hui, le segment de jeu le plus important et à la croissance la plus rapide concerne les plates-formes mobiles », a déclaré Spencer. « Pour atteindre des milliards de joueurs où qu’ils se trouvent et quel que soit l’appareil sur lequel ils jouent, nous devons accepter le choix. Donner aux joueurs le choix de la façon dont ils jouent à leurs jeux rend les jeux plus accessibles et conduit à de plus grandes communautés de joueurs. » grandes et dynamiques.

Selon Spencer, l’acquisition d’Activision Blizzard sera tout un exploit pour Microsoft car le producteur possède une vaste expérience dans le développement de jeux mobiles. L’accord donnerait également aux fans des franchises Activision Blizzard comme « Diablo » et « Call of Duty » la possibilité de profiter de ces jeux sur d’autres plateformes via Game Pass.

Cependant, alors que Microsoft va acquérir la célèbre franchise de jeux de tir Call of Duty, Spencer a assuré que les jeux seront également disponibles sur les consoles PlayStation, et qu’il ne s’agira pas d’une exclusivité Xbox.

« Nous continuerons à permettre aux gens de jouer entre eux sur toutes les plateformes et tous les appareils », a déclaré Spencer. « Alors que nous élargissons notre boutique de jeux à de nouveaux appareils et plates-formes, nous veillerons à le faire d’une manière qui protège la capacité des développeurs à choisir comment distribuer leurs jeux », a expliqué le PDG de Microsoft.

Le prochain épisode à sortir de »Call of Duty »sera »Appel de Dury: Modern Warfare II », qui sortira le 28 octobre. De même, la série « Diablo » développe « Diablo IV », qui sera disponible courant 2023.