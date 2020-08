Call of Duty: Black Ops Cold War proposera un jeu croisé, un Battle Pass, des DLC gratuits et plus

Ces dernières années, certains éléments sont devenus indispensables à la proposition d’un jeu vidéo contemporain. Call of Duty: Guerre moderne et Warzone, par exemple, ce sont deux congrégations parfaites de certaines des variables les plus importantes d’aujourd’hui, parmi lesquelles l’ajout constant de contenu après son lancement initial, des incitations quotidiennes, des événements réguliers et d’autres variantes se distinguent. Ainsi, et bien qu’il n’ait pas été développé par les mêmes auteurs, Call of Duty: Guerre froide Black Ops vise à reproduire plusieurs des structures qui, aujourd’hui, soutiennent les travaux de Salle de l’infini.

En ce sens, comme indiqué Charlie INTEL, il a été révélé que le prochain épisode de la saga de guerre comportera jeu croisé, progression croisée, DLC gratuits et plus. Ainsi, les utilisateurs de PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 pourront jouer les uns avec les autres sans aucun obstacle, de la même manière qu’un joueur pourra transférer sa progression d’une plate-forme à une autre sans obstacles majeurs.

De plus, inexorablement, Guerre froide des opérations noires “offrira également un système de Pass de combat et fournir un contenu cohérent après le lancement, y compris cartes multijoueurs et modes, expériences de zombies, avec une programmation robuste d’événements communautaires dans le jeuFaisant allusion à ce dernier, Activision a déclaré que ces inclusions seront gratuites et que ceux qui réservent le jeu n’auront pas seulement des récompenses en Guerre moderne et Warzone mais, en même temps, ils recevront un paquet Allusif au premier Battle Pass de l’œuvre lorsqu’il est disponible.

Call of Duty: Guerre froide Black OpsOn s’en souvient, il sera mis en vente le 13 novembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, tandis que son arrivée sur Xbox Series X et PlayStation 5 aura lieu à une date qui n’a pas encore été révélée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂