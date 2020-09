Call of Duty: Black Ops Cold War n’aurait pas de système de prestige et inclurait des cartes classiques

Call of Duty: Guerre froide Black Ops C’est déjà une réalité et après sa présentation officielle, en attendant l’événement de révélation de son multijoueur, les fuites continuent de se produire et nous donnent plus de détails sur le fonctionnement des modes en ligne dans cet épisode. Après la présence de Armes spécialisées telles que tueries, nous apporte aujourd’hui de nouvelles informations sur le système de prestige ou plutôt son absence, et les cartes de l’œuvre

A été l’utilisateur AET0, qui a fait progresser avec succès diverses informations relatives à Call of Duty: Guerre froide Black Ops, celui qui a révélé que ce nouvel opus n’aurait pas de système de prestige. Le système classique Appel du devoir qui vous permet d’augmenter votre niveau de prestige en échange du redémarrage de la progression de votre personnage, il semble qu’il n’aura pas sa place dans Guerre froide des opérations noires, comme indiqué par la dernière fuite.

Parallèlement à cela, la fuite confirme le présence de quelques cartes classiques de la franchise comme Nuketown. La version de ces cartes serait celle de Opérations noires 1 mais, selon la fuite, ces cartes pourraient subir des modifications et être une sorte de remakes au fil des saisons. De cette façon, les cartes seraient modifiées, comme des séries de tueries, tout au long du cycle de vie du jeu vidéo.

Il convient de noter que toutes ces informations ne sont pas officielles et, par conséquent, nous devons les prendre avec un grain de sel. Il est probable que le 9 septembre prochain, date de la révélation multijoueur, la plupart des informations seront confirmées ou démenties. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

Activision a confirmé que la nouvelle tranche de Call of Duty arrivera sur PC, PS4 et Xbox One le 13 novembre, et plus tard pour PS5 et Xbox série x, il reste donc encore quelques mois pour profiter du jeu vidéo. D’autre part, nous soulignons que, oui les informations qui sont arrivés ces derniers jours sont corrects, Call of Duty: Guerre froide Black Ops aura avant son lancement avec une bêta du 8 octobre sur PS4 et quelques jours plus tard sur le reste des plateformes. Nous serons attentifs à confirmer ou refuser ces informations dans les meilleurs délais Activision rendez-le officiel.

