Calendrier Disney Plus janvier 2021

Vendredi 1er janvier

700 requins

Horton du Dr Seuss entend un Who!

Grand Shark Chow Down

Méga tête de marteau

Les pingouins de M. Popper

Wolverine, Le (2013)

Terre à Ned

De la Jim Henson Company vient un talk-show de fin de soirée animé par le commandant extraterrestre Ned et son lieutenant Cornelius, qui annulent l’invasion de la Terre après être tombés amoureux de la culture humaine. Émis depuis le pont de leur vaisseau spatial, caché profondément sous terre, Ned et Cornelius interviewent la plus grande ressource de la Terre, des célébrités. Avec l’aide de l’intelligence artificielle du navire, BETI, et des CLOD destructeurs, Ned doit garder son émission secrète de sa planète natale ou subir la colère de son père, l’amiral de la flotte galactique.

Épisode 11: «Rêvez un petit rêve de Ned»

Après que Ned ait rêvé pour la première fois, Ginnifer Goodwin et Alan Tudyk l’aident à séparer les rêves de la réalité. Le scanner cérébral de BETI expose les rêves secrets de l’équipage. Cornelius voit un thérapeute.

Épisode 12: «Les Neddies»

Obsédé par l’idée de remporter un prix, Ned anime sa propre cérémonie de remise de prix, avec D’Arcy Carden et Oliver Hudson. Cornelius est projeté à la surface pour prendre un cours de théâtre. Les CLOD font un Western.

Épisode 13: «Trancendental Neditation»

Lorsque Ned est stressé, Yvette Nicole Brown et Jack McBrayer essaient de lui apprendre à se détendre. Cornelius est transporté dans une «salle de rage». Ned est troublé par un message de sa planète natale.

Épisode 14: «Fête comme si c’était Nineteen Ninety Ned»

L’acteur / réalisateur Kevin Smith et l’actrice Aisha Tyler aident Ned à se livrer à son obsession des années 90. Cornelius est envoyé dans le futur et découvre que le comédien Ben Schwartz joue dans un redémarrage du talk-show de Ned. Les CLOD présentent un défilé de mode sur le thème des années 90.

Épisode 15: «Alien vs Nedator»

Lorsque Ned entend que des extraterrestres ont peut-être construit les pyramides, il enquête sur les théories du complot humain avec Sherri Shepherd et Penn & Teller. Cornelius va sous couverture en tant qu’humain pour découvrir ce que les Terriens pensent vraiment des extraterrestres.

Épisode 16: «Ned Over Heels»

Les stars de la sitcom Alyson Hannigan et Ben Feldman aident Ned à faire face à l’amour. Cornelius essaie le speed dating. Les CLOD créent un faux profil de rencontre.

Épisode 17: «Ned vs Food»

Après que Ned ait surpris Cornelius en train de grignoter après l’heure du coucher, le chef Roy Choi et Brenda Song l’aident à devenir un fin gourmet. Les CLOD ouvrent leur propre restaurant, avec des résultats dégoûtants.

Épisode 18: «CyberNedics»

Lorsque BETI tombe en panne, les entretiens de Ned avec Mayim Bialik et Margaret Cho sont perturbés par des problèmes et du limon bleu. Cornelius est piégé au bureau Intergalactic Whiz.

Épisode 19: «Grandir Ned»

Quand l’un des CLOD de Ned s’enfuit, Molly Ringwald et Chris Colfer tentent d’expliquer «grandir». Cornelius part à la recherche du CLOD manquant et rencontre de manière inattendue Grace VanderWaal.

Épisode 20: «Comme un père comme Ned»

Avec le père de Ned sur le chemin de la Terre, Jason Ritter et Tig Notaro tentent d’aider à prouver que l’humanité doit être sauvée et enseignent à Ned la vraie signification de la famille. Cornelius prend une décision qui peut changer sa vie. L’origine secrète des CLOD est révélée.

Extras – Au-delà des nuages: une poignée de main ferme

Justin discute de l’intégration de la musique de l’album de Zach et Sammy, «A Firm Handshake», dans le film. Le choix est fait d’enregistrer le chant en direct sur le plateau pour capturer l’émotion brute du film, mais la décision s’accompagne de défis de production. Justin invite Sammy à contribuer à sa propre chanson pour la dernière piste du film et elle cherche l’inspiration dans sa relation avec Zach.

Vendredi 8 janvier

Disney Fam Jam

Ferdinand

Star Wars Forces of Destiny: Volume 1

Star Wars Forces of Destiny: Volume 2

Star Wars Forces of Destiny: Volume 3

Star Wars Forces of Destiny: Volume 4

Toy Story que le temps a oublié

Extras – Au-delà des nuages: l’anatomie de l’émotion

Justin discute du processus de navigation dans l’émotion du film et du défi de s’assurer que le ton reste fidèle à l’histoire de Zach. Fin puise dans une lutte personnelle difficile pour atteindre le point bas de Zach et Justin partage comment le film classique, That Thing You Do, mélangé au casting de Tom Everett Scott, a inspiré l’un des moments les plus joyeux de Clouds.

Marvel Studios: Légendes Première

«Marvel Studios: Legends» est un rafraîchissement passionnant pour les différents héros et méchants qui se dirigent vers les émissions en streaming très attendues en première sur Disney +, préparant le terrain pour les aventures à venir. Les deux premiers épisodes mettront en vedette Wanda Maximoff et Vision.

Vendredi 15 janvier

Disney Elena d’Avalor (s3)

Docteur Doolittle 3

Ile aux chiens

Mary Poppins revient

WandaVision Première

«WandaVision» est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant des vies de banlieue idéalisées – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédacteur en chef.

Extras – Au-delà des nuages: le concert d’une vie

Alors que Justin et l’équipe se préparent pour la performance finale de Zach, ils ont du mal à trouver un lieu. Un miracle, cependant, vient de l’endroit le plus improbable – la fille de Justin, Maiya. Jason Mraz, réfléchit sur son lien avec la musique de Zach et son impact sur lui et son travail. Lors du tournage de la scène finale, Justin invite la famille et les amis de Zach à être dans le public, et ils chantent tous en son honneur.

Ouganda sauvage

Popcorn Pixar Première

Prenez une collation rapide de Pixar! Cette collection de mini shorts met en vedette vos personnages préférés dans de toutes nouvelles histoires en bouchées. Créé directement par les animateurs de Pixar comme un pop rapide de plaisir Pixar.

WandaVision – Nouvel épisode

«WandaVision» est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant des vies de banlieue idéalisées – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédacteur en chef.

Extras – Au-delà des nuages: les touches finales

Justin fait appel au compositeur Brian Tyler pour marquer le film. Brian se tourne vers Zach pour trouver l’inspiration alors qu’il crée un thème qu’il pense que Zach lui-même aurait écrit. Brian compose une belle suite de musique pour Zach, se sentant comme si Zach était avec lui à chaque étape du chemin. Stefan Sonnenfeld, le coloriste, détaille le processus de création d’un look unique et brut pour Clouds. Lorsque Covid-19 ferme les théâtres, Justin décide de rencontrer le public là où il se trouve – dans leur salon.

Vendredi 29 janvier

Dinosaures (s1)

Dinosaures (s2)

Dinosaures (s3)

Dinosaures (s4)

Épique

L’incroyable Dr Pol

Ramona et Beezus

Texas Storm Squad

WandaVision – Nouvel épisode

«WandaVision» est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant des vies de banlieue idéalisées – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédacteur en chef.

Extras – Au-delà des nuages: une promesse tenue Final

Les acteurs et l’équipe se réunissent lors de la collecte de fonds annuelle Clouds Choir, chantant dans l’unité pour honorer Zach et collecter des fonds pour le fonds d’ostéosarcome Zach Sobiech. Dans des confessionnaux en larmes, divers membres de la distribution, l’équipe et des personnes importantes dans la vie de Zach racontent comment il les a inspirés à vivre plus pleinement et le remercient pour son impact durable. Enfin, Justin révèle fièrement qu’après la sortie de Clouds, la chanson de Zach est à nouveau n ° 1 sur iTunes.

Les SIMPSONS FOREVER Faves de janvier 2021

Avec près de 300 heures de la plus longue sitcom scénarisée aux heures de grande écoute au monde, Disney + est le site de streaming ultime pour «Les Simpsons». Voici quelques-uns de nos favoris à regarder en janvier:

1er janvier Jour de l’an / «The Trouble with Trillions» (saison 9, épisode 20)

La déclaration de revenus mal préparée d’Homer conduit à un audit IRS. Homer aide à piéger M. Burns et apprend l’existence d’un mystérieux billet de mille milliards de dollars.

Ned Flanders soumet toujours ses impôts le jour de l’an.

1er janvier Mary Poppins revient sur Disney + / «Simpsoncalifragilisticexpiala (agacé Grunt) cious» (saison 8, épisode 13)

Les cheveux de Marge commencent à tomber à cause du stress d’élever ses enfants. Une nounou chanteuse, Shary Bobbins, arrive mystérieusement pour aider.

15 janvier «WandaVision» sur Disney + / «Bart the Bad Guy» (saison 31, épisode 14)

Quand Bart voit le film de super-héros de l’été avant tout le monde, il utilise ses «pouvoirs de spoiler» pour faire chanter la ville… mais cela lui coûtera-t-il son âme?

29 janvier «Dinosaures» sur Disney + / «Black Widower» (Saison 3, Épisode 20)

Sideshow Bob réapparaît, apparemment réformé, et souhaite épouser la sœur de Marge, Selma. Bart est convaincu que son ancien ennemi ne sert à rien.

Cherchez une parodie amicale de la famille préhistorique.

31 janvier La plus grande soirée musicale / «Homer’s Barbershop Quartet» (Saison 5, Épisode 1)

Dans un marché aux puces, les Simpsons découvrent un vieil album de quatuor de barbier mettant en vedette Homer. Homer révèle qu’il était autrefois un chanteur / compositeur pour un groupe populaire connu sous le nom de The Be Sharps, dont la montée et la chute étaient étrangement parallèles à celles des Beatles.