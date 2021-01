Calendrier Amazon Prime de janvier 2021

Nouveau en janvier – Disponible pour les membres Prime sans frais supplémentaires pour leur adhésion

30 décembre

Séries

Vikings: Saison 6B

Début 2021

Séries

* The Great Escapists – Série Amazon Original

1er janvier

Films

1900 (1977)

Une nuit au Roxbury (1998)

Arachnophobie (1990)

Bloody Sunday (2002)

Flêche brisée (1996)

Frères (2009)

Chaplin (1992)

Cloverfield (2008)

Coneheads (1993)

Confessions d’un accro du shopping (2009)

Donnie Brasco (1997)

Dr Strangelove Ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe (1964)

Échapper à Alcatraz (1979)

Le Bayou d’Eve (1997)

Face / Off (1997)

Frankenstein et le monstre de l’enfer (1974)

Fille le plus probable (2013)

Bonne chance Chuck (2007)

Gun Duel à Durango (1957)

Fusillade à l’OK Corral (1957)

In & Out (1997)

le jazz (2001) (Documentaires PBS)

Embrassez les filles (1997)

Dernier des Mohicans (1992)

Légion (2010)

Comme un pro (2020)

J’adore les tonneliers (2015)

Ligue majeure (2015)

Maître et commandant: l’autre côté du monde (2003)

Peggy Sue s’est mariée (1986)

Endroits au coeur (1984)

Prémonition (2007)

Fierté (2007)

Pousser (2009)

Concernant Henry (1991)

Ride Out For Revenge (1958)

Sel (2010)

Signé scellé délivré (2013) (Poinçon)

Panneaux (2002

Nourriture de l’âme (1997)

Feu de Saint-Elme (1985)

Homme d’étoiles (1984)

Star Trek au-delà (2016)

La légende du laiton (1956)

Les frères Mcmullen (1995)

Le refroidisseur (2003)

Ce qui appartient au démon (1997)

L’entreprise (1993)

L’interview (2014)

La légende de Bagger Vance (2000)

La plus longue cour (1974)

Le pacificateur (1997)

Mort ou vif (1995)

Les fils de Katie Elder (1965)

La ville (2010)

Le spectacle de Truman (1998)

La famille qui s’attaque à Tyler Perry (2008)

Vampire à Brooklyn (1995)

Virtuosité (1995)

Marcher la tête haute (1973)

Guerre

Quand un homme aime une femme (1994)

Où l’espoir grandit (2015)

Wonder Boys (2000)

Séries

Civilisations anciennes de l’Amérique du Nord: Saison 1 (Les Grands Cours)

Bébé Looney Tunes: Saison 1 (Boomerang)

Maison Beecham: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Faire monter Bates: Saison 1 (Up Faith & Family)

Changer la composition corporelle par l’alimentation et l’exercice: Saison 1 (Les Grands Cours)

Commandements: Saison 1 (sujet)

Dexter: Saisons 1-8

J’ai survécu . . . Au-delà et retour: Saison 1 (A&E Crime Central)

Rocco Schiavone: meurtres glacés: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Simplement Ming: Saison 14 (PBS Living)

Texas Metal: Saison 1 (MotorTrend)

L’univers : Saison 1 (History Vault)

6 janvier

Films

Chêne puissant (2020)

7 janvier

Films

Gretel et Hansel (2020)

8 janvier

Films

* Elle-même – Film original d’Amazon (2020)

Le silence (2020)

11 janvier

Films

La section rythmique (2020)

15 janvier

Films

* Une nuit à Miami – Film original d’Amazon (2020)

Séries

Tandav: Saison 1

18 janvier

Films

Seul (2020)

Séries

Pandore: Saison 2

19 janvier

Séries

Grantchester: Saison 5

22 janvier

Séries

* Flack – Série originale d’Amazon: Saison 1

* Jessy et Nessy – Série Amazon Original: Nouveaux épisodes

29 janvier

Films

Combat de poussins (2020)

Mortel (2020)