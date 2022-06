Caillou obtient une série de redémarrage CGI chez Peacock

Caillou revient. WildBrain Ltd. et NBCUniversal se sont associés pour annoncer un tout nouveau Caillou série en préparation pour la plateforme de streaming Peacock. L’accord comprend un redémarrage animé par CG de la série animée avec 52 nouveaux épisodes de 11 minutes. Peacock diffusera également en exclusivité cinq minutes de 44 Caillou spéciaux pour la famille qui sont également en préparation.

« Nous sommes ravis de nous associer à Peacock pour étendre le Caillou univers « , a déclaré le président de WildBrain, Josh Scherba, dans un communiqué. « C’est encore un autre exemple de la façon dont nous revigorons les marques précieuses de notre bibliothèque à feuilles persistantes. Depuis plus de 25 ans, les enfants d’âge préscolaire sont en contact avec Caillou parce qu’ils peuvent se voir dans ces histoires hautement relatables. Caillou est un enfant comme eux, confronté aux problèmes du quotidien et apprenant à connaître le monde qui l’entoure. Avec un nouveau regard et des histoires où Caillou explore le monde à travers de merveilleuses envolées imaginaires, Caillou est mieux que jamais. Nous sommes convaincus que les enfants d’aujourd’hui – et leurs familles – vont adorer. »

Kristofer Updike, vice-président, Contenu pour enfants, NBCUniversal Television and Streaming, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de WildBrain pour une nouvelle version animée par CG du bien-aimé Caillou série qui a conquis le cœur du jeune public du monde entier. Peacock s’engage à enrichir l’esprit d’une nouvelle génération pour promouvoir l’expression émotionnelle, la pensée créative et rêver grand. Nous avons hâte que les parents et leurs enfants voient ces thèmes cruciaux prendre vie dans Caillou et dans toutes les offres pour enfants de Peacock. »

Le redémarrage de Caillou poursuit les aventures du titulaire de quatre ans

Groupe CNW/WildBrain Ltd.

Les cinq nouvelles émissions spéciales comprennent des histoires sur Caillou et Noël, Halloween, la fête de la famille, les vacances d’été et l’intimidation. Plonger dans un sujet plus profond donnera aux téléspectateurs une « meilleure compréhension des luttes et des victoires de Caillou », selon WildBrain. Mais même avec un sujet comme l’intimidation abordé dans l’émission, les parents peuvent être assurés que chaque histoire se terminera toujours par une fin heureuse. En ce qui concerne la série de redémarrages, vous pouvez lire un synopsis fourni ci-dessous.

Caillou explore la vie quotidienne d’un garçon de quatre ans imaginatif et curieux qui, comme la plupart des enfants d’âge préscolaire, apprend et grandit un peu plus chaque jour et ne réussit généralement pas du premier coup, malgré tous ses efforts. Grâce au soutien et aux encouragements de ses parents, amis et voisins, ainsi qu’à travers de merveilleuses aventures dans son imagination très active, Caillou atteint de nouvelles compréhensions et découvertes en apprenant à ne jamais abandonner et à poursuivre ses objectifs jusqu’à ce qu’il réussisse.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le nouveau Caillou série et ses cinq spéciaux attachés, mais ils viendront tous sur le service de streaming Peacock.