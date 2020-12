Cadeau de Noël: Netflix a tease la première de la troisième saison de Cobra Kai

Attention aux fans de ‘Cobra Kai’! Ce jeudi de la veille de Noël, il a déjà son premier grand cadeau du service de streaming Netflix. Après nous avoir donné les premières photos officielles et la bande-annonce complète de la troisième saison, de bonnes nouvelles sont venues pour les fans qui attendent le premier opus de la série sur la plate-forme, après avoir passé par YouTube Originals.

Dans l’aperçu publié début décembre, nous voyons Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) lève une sorte de trêve pour aider les enfants tombés sous les ordres de John Kreese (Martin Kove) au dojo ‘Cobra Kai’, en attendant la récupération de Miguel (Xolo Maridueña) après le combat avec Robby (Tenner Buchanan) à l’école.

Cette nouvelle saison nous amènera à connaître les origines de Seigneur Miyagi, car Daniel se rendra à Okinawa, où il rencontrera deux vieilles connaissances: Chozen, avec qui il a combattu dans ‘Karate Kid II’, et avec Kumiko, leur histoire d’amour à cette occasion. Ralph Macchio a récemment discuté avec Entertainment Weekly et laissé plus d’indices sur ce qui allait arriver.







Il parait, LaRusso Il se rendra au Japon principalement parce qu’il est sur le point de perdre son concessionnaire automobile et il a des moments où il est perdu, car il pense qu’il est au plus bas dans toutes les catégories de mari, père et enseignant, à cause de ce qui s’est passé avec Miguel et Robby. .

+ Quand a lieu la troisième saison de ‘Cobra Kai’?

Comme nous l’avons mentionné, Netflix a donné le premier cadeau aux fans de la série et est la nouvelle date de sortie, qui arrivera beaucoup plus tôt que prévu. « La saison 3 de Cobra Kai sort désormais le 1er janvier. Uniquement sur Netflix », étaient les mots avec lesquels ils ont annoncé que la troisième saison arriverait le premier jour de 2021, et ils ont laissé un message en Johnny Lawrence: « Bonnes vacances idiots ».