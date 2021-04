BZRP et Snow Tha Product débordent les réseaux avec une nouvelle chanson

En ces temps, l’industrie de la musique se développe de plus en plus chaque jour. Bien que ce soit une année où les performances en direct ont été abandonnées, les artistes ont trouvé un moyen de revoir leurs fans en streaming et, en fait, ils ont également publié de nouveaux contenus créés en interne. Mais maintenant, beaucoup d’entre eux sont retournés aux études, par exemple, Afficher le produit Oui BZRP.

Produit Snow Tha Oui BZRP se sont réunis en combinant leurs talents pour créer Sessions de musique # 39, une chanson qu’ils ont publiée il y a à peine quelques heures et qui a déjà bouleversé les fans. Est-ce que même pas 24 heures se sont écoulées depuis sa mise en ligne sur YouTube et il dépasse déjà le million de vues, étant l’une des vidéos les plus simples mais les plus réussies du producteur et du rappeur.







Après avoir réussi avec Ne sois jamais moi, Produit Snow Tha C’est redevenu une tendance avec cette chanson où une session totalement différente de celle qui BZRP habitué. Les invités du producteur étaient toujours des chiffons typiques, mais cette fois, il a décidé de changer complètement de cap en prenant le rappeur américain.

Dans la vidéo, visible sur toutes les plateformes numériques, Bizarrap est assis sur sa chaise et devant l’ordinateur, comme d’habitude, tandis que Snow est devant le micro avec un look complètement gangsta. Cependant, ce qui a attiré l’attention de ce nouveau single, c’est que l’artiste a chanté de nombreuses lignes en anglais, alors que la plupart d’entre elles devaient être en espagnol, car il est bilingue.

Qui est Snow Tha Product?

Connu dans le monde entier sous le nom Produit Snow ThaSon nom est en fait Claudia Feliciano, une artiste d’une famille mexicaine qui est devenue célèbre avec ses tubes Perte de temps et dire chienne, qui étaient une tendance avec plus de 20 millions de vues. Quant à son nom, c’était à l’origine Blanche-Neige, comme le personnage de Disney, mais en raison de problèmes de droits, elle a été obligée de le remplacer par l’actuel.