Bye Joker : Joaquín Phoenix a un nouveau projet

Ça ne fait aucun doute que Joaquin Phoenix Il est l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie cinématographique. Et la grande preuve en est son excellente performance dans le dernier film de Joker. L’acteur, qui jouait le personnage principal, a montré tout son niveau d’acteur lorsqu’il s’agissait d’incarner l’un des personnages les plus histrioniques et maléfiques du monde de DC Comics.







Et bien qu’il y ait maintenant des rumeurs selon lesquelles Joaquin Phoenix je pourrais revenir comme lui JokerLa vérité est que l’artiste a aussi un nouveau projet en tête. Est-ce que, il y a quelques semaines, il a été confirmé qu’il jouera dans le nouveau film A24 intitulé Allez! Allez, changeant complètement son essence.

A cette occasion, Phoenix met de côté les ébats et le mal pour donner vie à un journaliste qui parcourt les États-Unis accompagné de son petit neveu. Le but de ce voyage est de pouvoir interviewer des jeunes de tout le pays pour vous parler de leur vision de l’avenir. Et, après presque un congé sabbatique, c’est le retour triomphal de l’acteur au grand écran.







En effet, lors de la première, qui a eu lieu au Telluride Film Festival le 2 septembre, le long métrage a été très bien reçu. En fait, les critiques qu’il a reçues étaient toutes bonnes au point que Joaquín sonne déjà comme un favori pour remporter un nouvel Oscar, car cela promet d’être l’une de ses meilleures œuvres.

Maintenant, ce film a une prochaine première au Festival de New York et un circuit à travers différents festivals avant que sa date de sortie ne soit déterminée. Bien sûr, la note de 100% sur Rotten Tomatoes indique déjà qu’au box-office, cela pourrait être l’un des plus gros succès de l’année.