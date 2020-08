BYD Han EV. Le concurrent de Tesla Model 3 est maintenant en vente en Chine

Le BYD Han EV, qui lance les batteries Blade Battery développées par le constructeur et offrant une autonomie allant jusqu’à 605 km, est déjà sur le marché chinois. Les plans de la marque prévoient une disponibilité en Europe, à commencer par la Norvège.

BYD a déjà commencé à commercialiser Han EV sur le marché chinois, qui est désormais disponible en trois versions purement électriques et une hybride rechargeable. La berline moyenne de la marque chinoise a été développée pour concurrencer directement la Tesla Model 3.

La version de base du Han EV a un prix de vente au détail de 27 855 euros (229 800 RMB), tandis que la variante avec une gamme d’autonomie sera proposée pour environ 31 000 euros (255 800 RMB).

La version à transmission intégrale du Han EV, qui offre des performances supérieures, est commercialisée pour environ 33 879 euros (279 500 RMB). La variante hybride rechargeable, Han DM, est disponible à partir de 26 642 euros (219 800 RMB).

Technologiquement avancé

BYD Han EV a reçu les technologies les plus avancées disponibles aujourd’hui pour les véhicules électriques, lui permettant d’offrir des performances élevées en combinaison avec un style agréable et attrayant.

Ce modèle est le premier de la marque à être équipé de la nouvelle génération de batteries BYD Blade Battery, qui offre plus de sécurité et d’autonomie. Dans ce chapitre, le constructeur chinois annonce une autonomie allant jusqu’à 605 kilomètres en cycle NEDC pour la version à autonomie plus longue à deux roues motrices.

La variante hautes performances à quatre roues motrices permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en seulement 3,9 secondes, se supposant être le véhicule électrique le plus rapide en production en Chine.

Technologiquement avancé, Han dispose d’une fonctionnalité NFC qui permet l’ouverture des portes à l’aide d’un smartphone, même lorsqu’il ne dispose pas de réseau ou dispose d’une batterie déchargée.

Système d’aide à la conduite DiPilot

Ce modèle reçoit également la dernière version du système d’assistance à la conduite de BYD, DiPilot, qui offre un ensemble élevé de fonctionnalités, y compris le système de régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de collision frontale, la détection des piétons, l’alerte entretien des voies, reconnaissance des panneaux de signalisation, entre autres.

Le système peut être mis à niveau pour intégrer d’autres fonctions telles que le système de navigation intelligent, le système de régulateur de vitesse intégré ou l’assistant de congestion du trafic.

DiPilot intègre également le mode DiTrainer, qui vous permet de proposer une conduite assistée, en fonction de facteurs tels que le comportement du conducteur, les conditions routières, les conditions météorologiques ou même l’âge du conducteur. Le système DiLink 3.0 Smart Network est mis à jour par commande vocale.

BYD Han EV a également été introduit en Europe, mais la marque chinoise n’a pas encore avancé de spécifications ou de prix pour le Vieux Continent. Cependant, on sait que la Norvège est l’un des premiers pays où il sera commercialisé.

