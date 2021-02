But, ce sont les albums les plus attendus de 2021 | 45S

Contrairement à ce que l’on pensait, 2020 a été une année de sorties musicales importantes en termes d’albums studio. Ni l’emprisonnement obligatoire ni l’incertitude générale vécue par la pandémie de Covid-19 n’ont pu arrêter cette partie importante de l’industrie de la musique.

Ainsi, l’année dernière a été riche en sorties très importantes et de très bonne qualité en termes de rock et ses dérivés. Le retour de The Strokes avec «The New Abnormal», Miley Cyrus et «Plastic Hearts», «Fetch The Bolt Cutters» de Fionna Apple et «Post Human» de Bring Me The Horizon ne sont que quelques-unes des plus grandes sorties de l’année. début de la pandémie.

Bien que 2021 ne nous offre pas une image très claire du retour à la normale dans l’industrie de la musique – en référence aux spectacles et aux spectacles en direct – au moins, cela nous assure que ce sera une année pleine de sorties et de premières qui promettent de ne pas décevoir. . Vous trouverez ci-dessous une liste des lancements les plus importants et attendus en 2021.

Kings Of Leon – ‘Quand vous vous voyez’

Prévu pour une sortie officielle le 5 mars, le huitième album studio du groupe de rock américain Kings Of Leon suscite de grandes attentes parmi ceux qui sont parmi les fans les plus enthousiastes du groupe et ceux qui ne le sont pas. Le successeur de ‘Des murs’ (2016) ont réussi à donner au groupe un son frais mais sans perdre son essence caractéristique qui les a amenés à être l’un des principaux groupes rock des plus grands festivals d’aujourd’hui.

Evanescense – ‘La vérité amère’

Amy Lee et compagnie préparent quelque chose de grand. Après 10 ans sans musique inédite, il est normal que les attentes concernant cette nouvelle version des Américains soient au moins dans l’air. La sortie de l’album est prévue le 25 mars.

Red Hot Chilli Peppers – (Pas encore annoncé)

Avec le retour de Jhon Frusciante dans le groupe, les Red Hot ont donné suffisamment d’indices et de déclarations qui indiquent que cette année sortira l’album qui sera le successeur de L’escapade (2016), après 5 ans sans nouveaux lancements. Le engouement Ce qui réveille cette nouvelle production répond principalement au son que le retour de Frusciante donnera au groupe, car comme on le sait, chaque album auquel il a participé a toujours laissé ses influences du moment bien marquées.

Sang royal – ‘Typhons’

Le duo de rock alternatif originaire de Brighton, au Royaume-Uni, devrait sortir son troisième album studio le 30 avril. Après le succès retentissant de Why Did We Get So Dark, la question suivante se pose: suivront-ils la ligne tracée par leur prédécesseur ou prendront-ils un nouveau son dans le but d’expérimenter comme beaucoup d’autres groupes aujourd’hui? Eh bien, ces questions seront entièrement résolues le 30 avril. Nous serons attentifs.

The Cure – (pas encore annoncé)

Dix-sept ans ont dû s’écouler pour que The Cure annonce la sortie d’un nouveau matériel inédit. Bien que les Anglais ne soient pas restés à l’écart de la musique pendant cette période (en particulier Smith qui était actif dans différentes collaborations et projets), l’absence de nouvelle musique était quelque chose qui les a toujours tenus en dette envers leurs fans.

Ahora Robert Smith ha señalado que ya se encuentra totalmente terminado el primer disco de 3 que se encuentran grabando desde el 2019. Esto quiere decir que este año veremos el primer adelanto de un compilado de discos que planean compensar la ausencia musical de la banda en los dernières années.

Weezer – ‘Van Weezer’

Notre groupe de reprises préféré. Weezer, prépare la sortie de son deuxième nouvel album en moins de 6 mois, Van Weezer. Après la publication Ok humain En janvier dernier, le groupe dirigé par River Cuomo prépare les moteurs à publier avec style ce nouveau matériau inspiré de ces guitares frénétiques et déformées et de ces voix déchirantes qui caractérisaient le son du rock des années 80.

Après le départ malheureux d’Eddie Van Halen, le musicien qui a eu une grande influence sur le son adopté par le groupe sur ce nouvel album, il fallait s’attendre à ce que le engouement pour Van Wezzer tournera jusqu’à la stratosphère, il faudra attendre le 7 mai pour voir si les attentes de ce nouvel album des Américains sont satisfaites.

Nine Inch Nails (non encore annoncé) et Placebo (non encore annoncé)

D’autres groupes dont on sait seulement qu’ils publieront du nouveau matériel cette année, cependant, ni le nom ni la date de sortie exacte de ceux-ci ne sont connus sont Nine Inche Nails et Placebo. Les deux groupes qui étaient une partie importante du circuit rock des années 90 et du début des années 2000 préparent des sorties pour cette 2021.

D’une part, Placebo travaille depuis 2019 sur cet album qui signifiera la fin de près d’une décennie sans nouvelle musique, tandis que Nine Inch Nails, à travers son chanteur, a indiqué qu’il espérait sortir de la nouvelle musique d’ici la fin du année et, heureusement, reprenez la tournée qui a été interrompue avec l’arrivée de la pandémie.

Phoenix, Arcade Fire et The Smashing Pumpkins (tout encore à être annoncé)

En continuant avec la section des groupes qui préparent des sorties mais qui n’en révèlent toujours pas grand-chose, on retrouve ce trio de groupes qui sont une partie importante de la scène rock alternative. Quant à Phoenix, on sait que les Français sortiront un LP en 2021 qui rappelle un peu leur premier album et teste, en même temps, de nouveaux sons, selon son leader Thomas Mars. Les Canadiens Arcade Fire, quant à eux, que la quarantaine les a maintenus actifs sur le plan créatif en leur fournissant suffisamment de nouveau matériel pour 2 ou 3 nouveaux albums.

Enfin, bien qu’ils aient publié 1 nouvel album en novembre dernier, The Smashing Pumpkins annonçait 1 mois avant la sortie de celui-ci, qu’ils s’étaient préparés à lancer la suite de ‘Cyr’ en 2021, il faudra attendre les nouvelles nouvelles des Américains. .

Bonus track: versions non confirmées

Enfin, certaines des publications et retours attendus par les fans et le grand public mais qui n’ont pas été confirmés officiellement par les groupes et artistes sont: le retour d’Arctic Monkeys, qui selon Alex Turner lui-même commencerait à enregistrer cette année et j’espère que nous pourrons voir un teaser d’ici la fin de 2021; Après le successeur de Laughter par Paramore qui devrait avoir un son plus lié aux racines du groupe; la sortie des 3 EPs successeurs de «Post Human: Survival Horror» de Bring Me The Horizon et du nouvel album de Slipknot qui, selon plusieurs sources proches du groupe, est déjà en cours.

Il est donc clair que cette 2021 sera une année riche en sorties musicales importantes et on s’attend, bien sûr, à ce que les conditions sanitaires soient en place pour qu’elles puissent également être créées en direct et en direct.