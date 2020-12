Burger King India lève près de 50 millions de dollars auprès de GIC et d’autres investisseurs clés à l’ouverture de son introduction en bourse

Le géant de la restauration rapide Burger King vise à lever Rs 810 crore de son offre publique initiale mise en ligne le 2 décembre 2020.

La chaîne de restaurants à service rapide Burger King India Limited a levé 364,5 crores de roupies auprès d’investisseurs clés le 1er décembre 2020, avant l’ouverture de son émission publique. Burger King India a attribué 60,75 millions d’actions à environ deux douzaines d’investisseurs clés à 60 Rs chacun, a-t-il déclaré dans un dossier de bourse. L’ESB (Bourse de Bombay) circulaire qui rapporte cela a également le dossier de bourse de Burger King joint.

Sundaram MF, Steinberg India Emerging Opportunities Fund, ICICI Prudential, Samsung India Securities, Nippon Life, Fidelity Funds, Gouvernement de Singapour, Eastspring Investments India, Aditya Birla Sun Life Trustee, Elara India Opportunities Fund, IDFC MF, SBI MF, Monetary Authority of Singapour, HDFC MF et Amansa Holdings font partie des investisseurs qui ont participé au livre d’ancrage.

Burger King India ouvrira son introduction en bourse (introduction en bourse) le 2 décembre 2020 pour une durée de trois jours jusqu’au 4 décembre 2020, prévoyant de lever Rs 810 crore.

La chaîne de restauration rapide a été la chaîne internationale de QSR à la croissance la plus rapide en Inde au cours des cinq premières années de leurs activités, en fonction du nombre de restaurants. La marque Burger King est la deuxième plus grande marque de hamburgers de restauration rapide au monde, mesurée par le nombre total de restaurants, avec un réseau mondial de plus de 18000 restaurants dans plus de 100 pays et territoires américains, au 30 juin 2019.

