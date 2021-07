Bungie Dates Destiny 2: The Witch Queen DLC révélé pour le 24 août

Bungie dévoilera la prochaine grande extension à destination de Destiny 2 le 24 août 2021, intitulée The Witch Queen. Cela prendra la forme d’une vitrine Destiny 2, vraisemblablement via un livestream hébergé sur les plateformes habituelles. Le DLC en question devrait actuellement arriver à un moment donné l’année prochaine et arbore le slogan : « Survive the Truth ».

Et c’est tout ce qu’il y a vraiment à partager sur cette nouvelle mise à jour de Destiny 2. Nous sommes sûrs que les joueurs hardcore sont enthousiasmés par la vitrine numérique, mais pour ceux qui regardent de l’extérieur, le tireur de looter de Bungie devrait faire l’affaire beaucoup pour nous convaincre de donner une autre chance. Quoi qu’il en soit, nous nous assurerons de couvrir tout ce que le développeur doit montrer dans quelques semaines.

Jouez-vous toujours à Destiny 2 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.