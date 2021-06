Bugatti La Voiture Noire dévoilée sous forme de production, des coûts uniques de plus de Rs 100 crore

04 juin 2021 19:30:04 IST

Le constructeur français d’hypercars Bugatti a finalement révélé la version de série La Voiture Noire, une interprétation moderne de la Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, qui aurait mystérieusement disparu sans laisser de trace peu avant la Seconde Guerre mondiale. Cela coûte 13,4 millions de dollars, et il a fallu environ 65 000 heures d’ingénierie à Bugatti pour développer La Voiture Noire, qui est basée sur la Bugatti Chiron. « Bien que La Voiture Noire soit une pièce unique, nous avons passé deux ans à utiliser un véhicule d’essai pour la développer et la tester dans tous les domaines comme la tenue de route et la sécurité de conduite afin qu’elle puisse être homologuée », explique Pierre Rommelfanger, responsable de Projets de carrosserie chez Bugatti.

Le nom La Voiture Noire se traduit littéralement par « la voiture noire » en français. L’hypercar Bugatti entièrement noire est dotée d’un design entièrement sur mesure ainsi que d’un empattement allongé.

Les six embouts d’échappement sont un clin d’œil à l’Atlantique ; il a une carrosserie avec une finition de surface unique – fibre de carbone visible avec un revêtement transparent nommé Black Carbon Glossy.

La Voiture Noire compte plus de 25 unités individuelles de LED haute puissance dans chaque bande lumineuse ultra-large ainsi qu’une calandre imprimée en 3D.

À l’intérieur, La Voiture Noire est dotée d’une sellerie en cuir Marron Havane, tandis que la console centrale et les contre-portes présentent des inserts en aluminium poli. Le commanditaire de La Voiture Noire pourra basculer entre les modes de conduite en accédant à un interrupteur en palissandre.

Le moteur W16 de 8,0 litres quad-turbo de 1 479 ch est repris de la Chiron, de sorte que La Voiture Noire figurera également parmi les voitures les plus rapides au monde.

