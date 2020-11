Bug qui a donné vie à GTA

Le développement du jeu «Race’n’Chase» (ainsi que de nombreux autres jeux en ligne, dont le casino Gclub) a commencé en 1995. Selon l’idée du studio «DMA Design», ici le personnage s’est déplacé dans le lieux à pied et pourrait passer les missions en tant que policier ou voleur. Cependant, le concept du jeu s’est avéré si ennuyeux que les testeurs se sont presque endormis dans le processus. Le développement a été suspendu. Le projet est resté au point mort et le studio a commencé à penser à le fermer.

Le point tournant a été le bug, associé au fait d’ouvrir la voie à la police: pendant la poursuite, ils ont arrêté de contourner le joueur et ont plutôt tenté de le traverser. Ces psycho-flics ont instantanément rendu le gameplay plus entraînant, ce que les testeurs ont aimé. Le comportement de la police a été peaufiné et le jeu a reçu un nouveau nom: ainsi, «Grand Theft Auto» est apparu en 1997. Quant à «DMA Design Limited», il a été racheté en 2002 et transformé en «Rockstar North».

Le combat est impossible sans combo

Le combo fait partie intégrante de tout combat moderne. Y a-t-il quelque chose de mieux que de détruire un tiers de la santé de l’ennemi avec une série de coups juteux, en jouant quelque chose comme « Mortal Kombat »? Peu de gens le savent, mais nous avons eu une si belle opportunité grâce à un bug de jeu trouvé dans l’un des ancêtres du genre – le jeu « Street Fighter 2 ».

Il est apparu pendant le processus de test du niveau bonus, où le joueur dispose d’un certain temps pour casser la voiture. Comme l’a noté le producteur du projet, si vous trouvez le bon moment, vous pouvez «casser» l’animation des attaques, en frappant une série de frappes rapides. Mais les développeurs ne voulaient pas le réparer, car, à leur avis, l’accueil était trop difficile pour que les joueurs s’en soucient.

La présentation du jeu a eu lieu en 1991. Il est devenu populaire dans le monde entier; les compétitions sur SF-2 ont commencé, et bien sûr, les joueurs ont remarqué une fonction d’animation astucieuse qui pourrait être utilisée à leur avantage. Après cela, les créateurs du jeu de combat ont développé un système spécial de combo-hits. Ainsi, le bug commun est devenu une fonctionnalité culte, qui a pris une place centrale dans le genre de combat et ne l’a pas quittée depuis.