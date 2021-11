BTS : quand Jin est devenue la poupée de « The Squid Game » en plein concert

La popularité de « Le jeu du calmar» (« Squid Game » en anglais) est indéniable et bien qu’il ait été créé sur Netflix en septembre 2021, il continue d’être une tendance, en fait, BTS lui a rendu un hommage inattendu lors de leur deuxième concert à Los Angeles, qui a évidemment fait sensation parmi leurs fans, les fanatiques.

Depuis le début de « Permission To Dance on Stage », les membres de Bangtan ont émerveillé leurs spectateurs avec des artistes invités et des changements de look. Mais celui qui a le plus attiré l’attention dans les présentations récentes est Kim Seokjin, Jin pour les amis et l’armée.

Le membre le plus âgé de bts, est apparue samedi avec une fleur sur la tête et dimanche avec deux petits nœuds, imitant la terrifiante poupée de « Le jeu du calmar”. Ce dernier, tandis que RM, SUGA, J-Espoir, V, Jimin et JungKook ils ont chanté la chanson ‘Green light, red light’.

Mais l’ovation et les rires de l’armée n’étaient pas seulement pour les nattes et la chanson, Jin leur a donné des regards sinistres imitant Mugunghwa, la poupée géante qui a condamné les participants à mort lors du jeu de feu rouge, feu vert dans la première saison de la série Netflix créé par Hwang Dong-hyuk.

En quelques minutes, ce qui s’est passé sur scène a atteint les réseaux sociaux, cela a été largement commenté et dans la matinée du 29 novembre, « Le jeu du calmar« Devenu, à nouveau, un sujet tendance.

Seokjin recréant la scène de Squid Game avec les deux arcs haha ​​on adore@BTS_twt #PTD_ON_STAGE_LApic.twitter.com/oJtzbvWa68 – Luu⁷; ☆ 🐙 (@diminie_fairy) 29 novembre 2021

BTS JIN SERA-T-IL DANS LE JEU SQUID 2 ?

Ce moment amusant au concert de bts augmente les rumeurs sur l’inclusion de l’un des membres du groupe de Big Hit à la deuxième saison de « Le jeu du calmar”.

Certains parient sur Jin, puisqu’une photo qui a mis en ligne le compte de Netflix en Corée, il montre le scénariste et acteur Simon Pegg à côté du chanteur. D’autres pensent que Kim Tae Hyung pourrait enfiler l’un des uniformes verts, prendre un numéro et jouer le rôle d’un joueur désespéré.

Les adeptes de bts Ils ont commenté que V serait intéressé à faire partie du casting de fiction sud-coréenne et que, dans le concert « Permission To Dance: On Stage », il l’aurait dit d’une certaine manière en imitant Oh Il-nam.