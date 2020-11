BTS a une fois révélé les détails de leur discussion de groupe … et a exposé les Maknaes pour avoir envoyé des «choses étranges»

BTSde maknae ligne (Jimin, V, et Jungkook) sont extrêmement ludiques pour le Hyung ligne (Jin, Suga, J-Hope, et RM), et il semble qu’ils soient particulièrement ludiques dans leur discussion de groupe!

En 2015, BTS était invité sur KBS Cool FM Kim Seong JooGayo Plaza de, et un fan a demandé aux membres à quoi ressemblait leur discussion de groupe.

Les membres ont ensuite partagé que Jungkook avait tendance à envoyer des «choses étranges».

Suga a ensuite précisé et partagé que Jungkook avait tendance à envoyer des photos de lui-même faisant des visages laids, ainsi que des photos des membres endormis.

Jungkook est ensuite devenu honnête et a déclaré que les fans seraient choqués s’ils voyaient certaines des choses qu’il envoie dans leur discussion de groupe.

Ce n’est pas seulement Jungkook qui envoie ce genre de truc, comme Jimin a révélé que tous les membres de la maknae ligne envoyer « trucs bizarres » dans le chat de groupe. Cependant, le Hyung la ligne y répond rarement.

Suga a ensuite partagé que le maknae ligne envoie généralement des images capturées étrangement des membres et dit des choses comme, « J-Hope, tu t’es avéré moche dans ça. »

Voici la vidéo complète ci-dessous!