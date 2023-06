Bryan Cranston taquine plus de Malcolm au milieu mais a de mauvaises nouvelles pour les fans de Breaking Bad

Malgré une longue carrière et une liste incroyable de personnages derrière lui, Bryan Cranston est encore connu pour deux de ses rôles les plus emblématiques. Hal de Malcolm au milieu et Walter White de Breaking Bad. Deux personnages qui ont sans aucun doute marqué sa vie.





La sitcom populaire et amusante diffusée par FOX a été créée en 2000 et a duré sept saisons et 151 épisodes, se terminant en 2006. L’histoire suit les Wilkerson, une famille américaine typique traversant des conflits quotidiens, du point de vue de l’un de ses fils avec un grand développement intellectuel.

Mais l’objectif principal de l’émission est à quel point les enfants de la famille sont désordonnés et chaotiques, et leur relation particulière avec leur père excentrique et leur mère stricte.

Depuis plusieurs années maintenant, les protagonistes et créateurs du show alimentent les rumeurs d’une éventuelle suite qui pourrait être transformée en film, pour en dire un peu plus sur l’histoire de la famille.

Cranston est l’un des plus francs sur le sujet, gardant encore une fois l’espoir pour les fans dans une interview avec British GQ, où il a révélé qu’il y avait des plans pour un projet que le showrunner Linwood Boomer lui avait proposé :

«Je suis curieux de connaître cette famille 20 ans plus tard. Que leur est-il arrivé? Où sont-elles? Que font les enfants ? Ce sont des adultes maintenant.

Malcolm au milieu a également joué Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, Justin Berfield et Erik Per Sullivan.

Bryan Cranston démystifie les possibilités de réunion de Breaking Bad

Alors que l’acteur apportait de bonnes nouvelles pour Malcom fans, ce n’était pas la même chose pour Breaking Bad Ventilateurs:

«Ils voulaient faire une réunion de 15 ans de Breaking Bad. Et j’ai pensé: « Dans cinq ans, nous allons faire le 20, puis le 25, puis le… » C’est comme, n’essayons pas d’en faire trop.

Lancée en 2008, la série acclamée AMC est devenue l’une des émissions les plus célèbres de l’histoire de la télévision, considérée par beaucoup comme la meilleure. L’histoire est centrée sur Walter White, un professeur de chimie atteint d’un cancer, et afin de laisser suffisamment d’argent à sa famille avant de mourir, il décide de cuisiner de la méthamphétamine avec un ancien élève.

Nous ne verrons peut-être pas de nouveau matériel de la série principale de sitôt, mais l’univers de Breaking Bad s’est déjà élargi. En 2015, le premier spin-off de l’émission a été créé, Tu ferais mieux d’appeler Saul qui s’est terminée l’année dernière en étant également couronnée comme l’une des meilleures productions jamais réalisées pour le petit écran.

En 2019, Netflix a publié Le Camino, un film suite à la série, suivant Jesse Pinkman d’Aaron Paul après les événements de la finale de l’émission. L’année dernière, Paul et Cranston se sont réunis avec d’autres membres de la distribution pour participer à des publicités spéciales pour le Super Bowl, qui ont fait croire aux fans qu’il y avait plus à venir lié à la série. Ils participeront également à Il fait toujours beau à Philadelphie pour un épisode de la nouvelle saison, dont la première a eu lieu le 7 juin.