Brutal, voici à quoi ressemble la ville de Madrid vue des airs dans Microsoft Flight Simulator

Il reste un peu plus d’une semaine avant de pouvoir enfin profiter du spectaculaire Microsoft Flight Simulator. Le jeu développé par Asobo Studio promet de nous offrir le simulateur de vol le plus réaliste sorti à ce jour, pour cela, ils ont travaillé ces dernières années en recréant chaque détail pour nous laisser la bouche ouverte.

Le jeu est initialement lancé pour PC et plus tard avec une date à déterminer, nous le verrons sur Xbox. Les caractéristiques du jeu 37 000 aéroports et de nombreuses répliques de villes, parmi lesquelles il y aura des villes comme la capitale de l’Espagne, Madrid.

Madrid dans Microsoft Flight Simulator

Quand nous disons qu’Asobo Studio a travaillé consciencieusement pour nous offrir le simulateur de vol le plus complet du marché, nous ne le disons pas pour le dire, dans cette vidéo, nous pouvons voir comment la ville de Madrid a été représentée et comment depuis les airs nous pouvons apprécier tous les détails avec presque aucun effort.

Microsoft Flight Simulator sera enfin lancé le 18 août sur PC, plus tard il arrivera sur les consoles Xbox et nous verrons également une version pour la réalité virtuelle dans le futur.