Bruce Wayne sera le « centre émotionnel » de The Batman 2, déclare le réalisateur Matt Reeves

Une suite à Le Batman a été confirmé comme étant en préparation tout récemment, et déjà de nouveaux détails sont révélés. Réalisateur et écrivain Matt Reeves a parlé avec Collider du film à venir, disant que l'accent restera sur Bruce Wayne, qui est le « centre émotionnel » du film :





« Pour moi, ce que je ressens vraiment, c’est que je crois aussi que Rob [Pattinson] est si spécial dans le rôle. Mon objectif a toujours été de faire ces histoires de point de vue qui permettent au personnage d’être toujours le centre émotionnel de l’histoire. Parce que souvent, ce qui se passe, c’est qu’après avoir fait le premier, tout à coup, d’autres personnages de Rogues Gallery entrent, et ils prennent en quelque sorte le relais, puis Batman prend une banquette arrière en termes de caractère ou émotionnellement.

Cela peut sembler être un détail évident, mais compte tenu du nombre de films de Batman qui ont tendance à détourner l’attention de Batman lui-même et davantage sur ses méchants (communément appelés galerie de voyous), il est intéressant d’apprendre que Reeves a l’intention de garder le feu des projecteurs. sur le croisé coiffé lui-même. Robert PattinsonLe point de vue de Bruce Wayne montre son côté plus vulnérable et en colère, quelque chose que Reeves considère comme spécial.

Dernières années Le Batman suivi le point de vue de Bruce Wayne presque tout au long, et nous n'avons vu le Riddler que des yeux de Batman, à l'exception de quelques brefs aperçus au début et à la fin. Étant donné que Reeves voulait se concentrer sur le côté détective de Batman, il est logique que le public résolve le mystère en même temps que Batman au lieu d'être nourri à la cuillère d'indices d'un point de vue différent.





Qui sera le méchant dans The Batman 2 ?

Le public a pu jeter un coup d’œil à une scène supprimée de la prise de Barry Keoghan sur le Joker dans une scène supprimée de Le Batman, mais il n’y a aucune confirmation quant à ce que les méchants de Batman apparaîtront dans la suite. Batman possède l’une des galeries de voyous les plus emblématiques de tous les temps, sinon la plus emblématique, et nous aurons sans aucun doute une autre vision envoûtante d’au moins l’une d’entre elles en 2025. Bruce Wayne sera toujours au centre de l’attention, contrairement à certains précédents films de Batman.

La saga Warner Bros. Batman (qui a commencé avec Homme chauve-souris en 1989 et s’est terminée par Batman et Robin en 1997 a commencé avec un conflit relativement simple entre Batman de Michael Keaton et Joker de Jack Nicholson, mais s’est terminé avec un nombre impressionnant de personnages, Batman se joignant à Robin et Batwoman pour éliminer trois méchants : Poison Ivy, Mister Freeze et Bane.

de Christophe Nolan Le Chevalier Noir a donné au Joker un temps d’écran considérable, tandis que l’histoire de Harvey Dent sur la façon dont il est devenu Two-Face a également pris une grande partie de la durée d’exécution. Bien que nous ayons encore pu voir une bonne partie du travail de détective, des gadgets et du style de combat de Batman, les méchants étaient sans doute au centre de l’histoire.

Batman 2 n’a pas encore de titre officiel, bien qu’il soit prévu pour une date de sortie en 2025. Robert Pattinson revient en tant que personnage principal, tandis que Matt Reeves dirigera à nouveau le film et co-écrira le scénario avec Mattson Tomlin.