Bruce Dickinson fait l’éloge de Metallica et du Black Album

Cette année, les membres de Metallica ont commencé par les célébrations du 30e anniversaire de la sortie de « The Black Album », le cinquième album studio de l’histoire des icônes du thrash metal, qui a connu une augmentation surprenante de leur popularité.

Metallica prépare même la sortie de « The Metallica Blacklist » le 10 septembre dans lequel ils ont invité des dizaines d’artistes invités dans la compilation de 53 chansons, qui sont des réinterprétations de certaines des chansons les plus emblématiques de « The Black Album », mettant en vedette un grande variété d’artistes pop.

L’héritage de « The Black Album » n’est pas seulement reconnu par les membres du groupe, puisque Bruce Dickinson, chanteur d’Iron Maiden, a consacré quelques éloges à ce matériau, assurant que Metallica était un pionnier dans l’introduction du métal dans les espaces de la musique populaire.

« Nous, Judas Priest et Pantera, avons atteint un carrefour où nous avons eu l’opportunité de vraiment passer au niveau supérieur. Mais aucun de nous n’a eu le courage de le faire. Metallica l’a fait », a déclaré Dickinson lors d’une conférence avec Classic Rock.

Dickinson souligne que Metallica a le mérite d’avoir saisi l’opportunité au bon moment et de profiter de ses avantages grâce à « The Black Album ». « C’était très efficace. Cela a certainement aidé à pousser le métal à la popularité. » Il a également ajouté qu’Iron Maiden n’aurait jamais pu faire un album comme celui-ci, car ils ne sont pas sous ce genre de contrôle et ne veulent pas l’être.

Parallèlement à la nouvelle compilation de pochettes, Metallica a également annoncé une nouvelle édition spéciale de « The Black Album » pour le 10 septembre prochain, comprenant un double vinyle de 180 grammes, un CD en édition normale et une édition augmentée de 3 CD. contenu, et un package en édition limitée avec du matériel bonus sur ses enregistrements.