Bruce Campbell vient de confirmer son docteur Strange 2 Cameo

Bruce Campbell a apparemment confirmé son apparition dans le prochain film de Sam Raimi, réalisateur et collaborateur fréquent Docteur Strange dans le multivers de la folie. Récemment, Campbell avait fait savoir qu’il était à Londres en publiant une vidéo timelapse d’un carrefour très fréquenté. Bien que Campbell n’ait pas dit pourquoi il était en ville, les fans ont supposé qu’il était dans la région pour filmer un rôle dans Docteur Strange 2. Maintenant, le groovy lui-même semble avoir confirmé ces rumeurs tout en étant toujours aussi vague.

Publiant une image de Londres, Campbell écrit: « Garçon, c’était génial de travailler dans une certaine ville, avec un certain réalisateur sur un certain film avec un certain acteur – c’était sûr! »

Bruce Campbell s’amuse clairement ici, mais il semble prudent de supposer à partir du tweet que la légende du film B vient en effet de filmer quelque chose pour Docteur Strange 2. Raimi est connu pour avoir présenté Campbell dans la plupart de ses films après que les deux se soient introduits dans l’entreprise il y a des décennies avec le Evil Dead films. Dans les trois de Raimi Homme araignée film, Campbell a joué différents personnages dans des scènes de camée amusantes. Le Ash vs Evil Dead star est également apparue dans le dernier film de Raimi, 2013 Oz le Grand et puissant.

Étant donné que Docteur Strange 2 traite du multivers, Campbell pourrait techniquement jouer personne dans la suite. Comme avec le Homme araignée film, il pourrait apparaître comme un personnage tout à fait original pour l’une des pistes à rencontrer. Il est également possible qu’il soit de retour dans l’un de ses Homme araignée rôles de la trilogie compte tenu Spider-Man 2 La star Alfred Molina reviendra en tant que docteur Octopus. Pour tout ce que nous savons, Campbell pourrait même apparaître comme Ash du Evil Dead l’univers, même si cela semble être la possibilité la moins probable.

Lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois que Sam Raimi allait diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie, Campbell a également taquiné un camée potentiel. « Huh. Sûrement, il doit y avoir du caractère pour défier le bon Docteur … » Campbell a tweeté à l’époque. Étant donné qu’il n’a pas été annoncé comme faisant partie de la distribution principale, il est probable que Campbell apparaîtra dans une apparition semblable à la Homme araignée films par opposition à un rôle d’antagoniste principal.

Réalisé par Raimi, Docteur Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange et WandaVision star Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff. Le casting comprend également Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez et peut-être Bruce Campbell. Danny Elfman compose. Situé après les événements de Avengers: Fin de partie et WandaVision, la série suit le Dr Strange déchaînant par inadvertance un mal indicible tout en recherchant la pierre du temps. La suite devrait sortir le 25 mars 2022.

Ces dernières années, Campbell a organisé un redémarrage de Croyez-le ou pas de Ripley! pour le Travel Channel et a fait un travail de voix off pour la série animée Netflix Les derniers enfants sur terre. Ensuite, Campbell reviendra à la Evil Dead franchise en exprimant le personnage d’Ash Williams dans une prochaine adaptation de jeu vidéo de la série de films d’horreur. Développé par Saber Interactive et publié par Boss Team Games, le jeu sortira en 2021.

Sujets: Doctor Strange 2