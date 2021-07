Bruce Campbell confirme qu’il n’est pas dans Evil Dead Rise

Ne vous attendez pas à voir Bruce Campbell dans Evil Dead Rise, car la star d’horreur préférée des fans ne sort pas de sa retraite après avoir joué Ash pour apparaître dans le film. Dans les trois premiers épisodes du populaire Evil Dead série de films, Campbell a joué le rôle d’Ashley J. « Ash » Williams. Il a ensuite repris le rôle pour trois saisons de la série suite Ash contre Evil Dead, bien qu’il ait annoncé après son annulation en 2018 qu’il avait fini de jouer le rôle.

Il a depuis été révélé que la série de films se poursuivra sans Campbell en tête. Nous avons déjà vu cela se produire avec le remake publié par Fede Alvarez en 2013 qui mettait en vedette Jane Levy en tant que personnage principal. Les fans ne devraient pas espérer revoir Campbell en tant que Ash dans Evil Dead Rise soit, car il a officiellement confirmé qu’il n’y participe pas du tout. Comme l’acteur l’a expliqué dans une nouvelle interview avec Entertainment Weekly :

« Je n’y apparaîtrai pas, non. Je serai dans le prochain Evil Dead jeu, qui je pense est prévu pour février 2022. Je viens de terminer la voix pour cela. Ce qui est bien, c’est que ta voix ne vieillit pas autant que ton corps, donc je peux la traire encore quelques années. »

Comme Bruce Campbell dit, il n’a pas fini d’exprimer Ash Williams pour des jeux vidéo et des projets similaires. Il ne va tout simplement plus le jouer dans des films ou des émissions de télévision en direct. C’est parce qu’il ne rajeunit pas et que ce n’est pas aussi amusant qu’avant de se couvrir de faux sang collant pendant des heures par jour sur le plateau. La bonne nouvelle, comme Campbell l’a également taquiné, c’est qu’un nouveau Evil Dead le jeu vidéo le ramènera en quelque sorte au rôle. D’autres stars des films et séries télévisées seront également incluses.

Pendant ce temps, Evil Dead Rise apportera un environnement entièrement nouveau plutôt que de s’en tenir à la cabane traditionnelle dans les bois. Le Necronomicon jouera toujours une grande partie de l’histoire, et c’est peut-être le plus gros lien avec les films précédents sans Ash impliqué. Comme Campbell l’a également dit dans son interview EW, l’accent sera mis sur un nouveau duo d’héroïnes pour affronter les Deadites lorsqu’ils envahissent une ville surpeuplée.

« C’est a propos de [the Necronomicon]. Où se termine ce livre et que devient-il au fil des millénaires ? Dans ce cas, c’est situé dans la ville, ce n’est plus une cabane dans les bois. C’est complètement différent, des héroïnes sans méfiance qui vont sauver la situation. »

Réalisé par Lee Cronin (Le trou dans le sol), Evil Dead Rise met en vedette Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies et Nell Fisher. Rob Tapert produit avec Campbell et Sam Raimi en tant que producteurs exécutifs.

Evil Dead Rise n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il est prévu que le film sortira sur HBO Max en 2022. En attendant, vous pouvez assister à la projection du 40e anniversaire de La mort diabolique en ce qui concerne les théâtres en octobre avec l’aimable autorisation de Fathom Events. Pour en savoir plus sur Campbell, vous pouvez lire son interview complète à Entertainment Weekly.

